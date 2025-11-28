¡De no creerse! legendario grupo podría SEPARARSE y deja en shock a sus fans

El famoso dúo argentino de pop, Miranda!, ha desatado una ola de rumores luego de proyectar un misterioso mensaje al final de su presentación en el estadio Ferro en Buenos Aires, Argentina, algo que podría interpretarse como el fin del grupo.

"Último show hasta 2027”, fue el mensaje que los asistentes vieron antes de retirarse del recinto, ante este mensaje el periodista Ángel Brito expresó que él fue al concierto y al ver plasmado esa frase, el equipo de la agrupación actuó rápidamente: “‘no, saquen esto, no sé qué’ porque medio que se les filtró”, relató en su streaming.

¿Por qué Miranda! se va a separar?

Tras lo ocurrido, De Brito dio a entender que era un mensaje de un posible fin de la agrupación supuestamente porque existe una aparente tensión interna entre Ale Sergi y Juliana Gattas y lo que reforzaría las especulaciones del adiós definitivo de los interpretes de "Tu misterioso alguien".

“Está confirmada la información que venía dando, que es la separación de Miranda! hasta próximo aviso”, indicó el periodista, reforzando las noticias que ha dado anteriormente sobre una fractura interna.

Ante estas declaraciones los fans esperan que el mensaje no sea una despedida definitiva, sino solo el inicio de una nueva etapa en su carrera. Por ahora, Miranda! continúa con su agenda pública sin pronunciarse sobre el misterioso mensaje.

Sin embargo, medios han señalado que Matías Michelli, productor de espectáculos confirmó que la banda se alejará de los escenarios durante todo el año 2026, según é para tomar un descanso después de tener una agenda llena y no por conflictos como se ha especulado.

¿Quién es Miranda!, el grupo conformado por Ale Sergi y Juliana Gatta?

En 2001 Ale Sergi y Juliana Gattas se unieron para crear un grupo de pop el cual hasta la fecha es considerado como una de las agrupaciones más emblemáticas del electropop latinoamericano, entre sus principales éxitos está: Don, Perfecta, Yo te diré, entre otros.

Quienes han acudido a sus conciertos han destacado el estilo teatral, irreverente y explosivo con una estética marcada por el humor y la exageración.