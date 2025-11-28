VIDEO | Dua Lipa vive INCÓMODO momento con fans en Colombia: piden NO hacer esto en CDMX

Dua Lipa está de gira por América Latina con su Radical Optimism Tour, el cual llegará a México el próximo 1 de diciembre. Actualmente, la artista británica se encuentra en Colombia, donde ofrecerá una fecha este 28 de noviembre, en el Estadio Campín. La cantante de ‘Levitating’ aterrizó en Bogotá el día de antier, por lo que aprovechó el tiempo libre para recorrer la ciudad como turista. No obstante, tras su salida de un restaurante, la estrella vivió un momento verdaderamente incómodo con sus fans.

De acuerdo con diversos reportes, la cantante de 30 años acudió a comer a un restaurante el día de ayer, en compañía de su prometido, Callum Turner, de 35. Como era de esperarse, la ubicación de la artista se compartió en redes sociales, por lo que cientos de fans acudieron al lugar para verla, aunque sea de lejos. Si bien la mayoría respetó su espacio personal, hubo un fan que intentó tomarla del brazo, lo que desató la molestia de Callum, quien pidió que, por favor, pararan.

Por su lado, Dua Lipa también puso límites. En cuanto sintió que la tomaron del brazo, la cantante volteó para soltar un contundente “No, no, no”. Como era de esperarse, el momento se volvió viral en redes sociales, desatando las críticas de los fans, quienes pidieron no hacer esto durante el paso de la estrella en México, dado que es la siguiente parada de su tour.

Entendemos la emoción que pueda provocar ver así de cerca a tu artista favorito pero POR FAVOR NO HAGAN ESTO sin el consentimiento de la persona. 🚨 Dua Lipa se notaba incómoda. pic.twitter.com/Lz2WftdoCq — Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) November 27, 2025

Dado que Dua está toureando en compañía de su familia, los fans también piden respeto para los miembros de la misma, pues en los últimos días se han viralizado videos de personas que siguen a los familiares de la cantante para tomarse fotos con ellos.

¿Cuánto tiempo estará Dua Lipa en México? Estas son las fechas de sus próximos shows

Dua Lipa ofrecerá tres shows en la Ciudad de México. Los conciertos - que son todos sold out - se celebrarán el 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, por lo que la también modelo británica pasará cerca de una semana en tierras aztecas.

Aunado a sus conciertos, también habrá una pop-up store con temática de taquería, donde se ofrecerán bebidas y alimentos inspirados en los éxitos de la artista. La taquería de Dua Lipa en CDMX estará abierta del 1 al 5 de diciembre, en un horario de 12:00 p.m. a 12:00 a.m., en Avenida Michoacán 93, Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.