“Solo me voy con un amor verdadero”: Daddy Yankee estrena la Bzrp Music Session, Vol. 0/66 y rompió junto a Bizarrap

Este miércoles, Daddy Yankee hizo su regreso de la mano del productor argentino Bizarrap con la “Bzrp Music Session, Vol. 0/66”, con la que demostró que a sus 49 años “El Boss” sigue más vigente que nunca y que incluso es capaz de reinventarse y conectar con las nuevas generaciones.

Con un reguetón duro, una base lírica como las de sus mejores días, Daddy Yankee acaba de lanzar un nuevo hit, el cual en apenas unos minutos ya acumula cientos de miles de reproducciones en Spotify.

¿Este es el regreso de Daddy Yankee?

Esta colaboración ha llamado la atención de propios y extraños, pues desde hace un par de años se sabe que Daddy Yankee ha dado un paso al lado del género urbano, e incluso fans habían especulado que esta colaboración podría tener un tono similar a los mensajes que también Rosalía ha mostrado en su próximo disco "LUX", aunque nos ha quedado que trae fuego.

Con ritmos tropicales y mensajes acercados a su fe, Daddy Yankee lanzó este 2025 su disco ‘LAMENTO EN BAILE’, el cuál ciertamente no había causado tanto ruido como sus pasadas entregas, aunque con esta nueva sesión junto a Bizarrap parece haber encendido esa llama de nuevo.

¿Qué esperar de la nueva temporada de las BZRP Music Sessions?

Esta sesión también es el regreso del productor Bizarrap, quien no había lanzado una sesión nueva desde diciembre de 2024 donde trabajó junto a Luck Ra, por lo que la expectativa de los fans se superó en lo que fue un gran junte entre la vieja y nueva escuela, la cual podría ser una de las canciones de la temporada.

No te pierdas esta nueva temporada de Bzrp Music Sessions y escucha su colaboración con Daddy Yankee: