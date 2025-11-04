VIDEO: Baterista de Maná sufre una FUERTE CAÍDA durante concierto, se lastimó igual que Fher
No le pusieron piso... Álex de Maná sufre una fuerte caída durante concierto y las redes reaccionaron
En las últimas horas ha circulado un video en redes del último concierto de Maná en Dallas como parte de su gira “Vivir Sin Aire”, donde lastimosamente su baterista, Álex Gonzáles sufrió una aparatosa caída mientras tocaba una de sus canciones más aclamadas.
La banda originaria de Guadalajara que actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos, país donde son furor y generalmente venden todas sus entradas vivió otro momento bochornoso luego de que mientras tocaban la canción “Déjame Entrar”, el baterista Álex González sufriera una caída cuando se subió a su banco.
¿Cómo fue la caída del baterista de Maná?
Ya entrados en furor, la banda interpretó su canción “Déjame Entrar” de su disco de 1995 ‘Cuando Los Ángeles Lloran’, cuando Álex González se subió al banco que usa para tocar la batería y al intentar dar una vuelta sobre este, perdió el equilibrio y se cayó sobre su tarola y algunos platillos.
A este desafortunado incidente, se le reconoce la rápida reacción del músico de 56 años, quien en fracción de segundos regresó a seguir tocando la canción, pues ninguno de los músicos se detuvo por nada, tal como la vez que Fher se cayó hace varios años y que fue viral en redes sociales.
Luego de que el desafortunado video se hiciera viral en redes sociales, internautas han reaccionado con humor y destacando la rápida reacción del baterista de Maná, donde han comentado lo siguiente:
- “asi se le debe hacer en la vida, te levantas y sigues con todo!”
- “Mi admiración para esta banda ! Son conocidos mundialmente y tu que criticas que haces por tu vida ?? Criticar tras un equipo móvil ? Viva Maná ♥”
- “por algo es el mejor Baterista de Mexico”
- “y sìn monitor siguió la rola. es un crack 💀💀❤”
@aveceschio Se cayó Alex pero se paró como el fregón qué es para la batería 🫶#mana #concert #alex #baterista #vivirsinaire ♬ sonido original - Rocio 🌸
¿Es Maná la banda de rock mexicana más destacada hoy en día?
Aunque en el radar de las bandas más importantes de rock mexicanas tengamos nombres como Caifanes o Café Tacvba, la realidad es que Maná tiene un gran legado, sobre todo de manera internacional, siendo Estados Unidos uno de los países donde más se escucha, quienes a casi 40 años de trayectoria siguen dando conciertos por todo el continente llenando foros.
La banda conformada por Fher Olvera (vocalista y guitarra rítmica), Juan Calleros (bajo), Álex González (batería y coros) y Sergio Vallín (guitarra y voz) dará un total de 21 shows en Estados Unidos como parte de su gira “Vivir Sin Aire” durante noviembre de 2025 y abril de 2026, demostrando que están más vigentes que nunca.