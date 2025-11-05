Juan Gabriel, el Divo de Juárez regresa a la CDMX: Pop-Up Shop y otros eventos

Es momento de sonreír, pues si eres fan del Divo de Juárez tienes una cita muy especial este fin de semana. El sábado 8 de noviembre, de 4:00 PM a la medianoche, se abrirán las puertas del Pop-Up Shop de Juan Gabriel organizado por @vavavashop.

Una Pop-Up es un evento temporal organizado en colaboración con cantantes o agrupaciones musicales para que los fans disfruten de una experiencia única donde puedes adquirir todo tipo de mercancía relacionada. En este caso, te encontrarás un espacio dedicado a celebrar el legado del ídolo mexicano, Juan Gabriel.

¡CDMX, prepárense! Pop-Up Shop de Juan Gabriel abre este sábado

Primero, cabe mencionar que estos eventos son temporales, por lo que no puedes dejar pasar la fecha. El evento se ubicará en la Calle Gral. Prim 12, Colonia Centro, Cuauhtémoc, CDMX. El evento promete ser una experiencia única para los seguidores del artista, con merch exclusiva, artículos conmemorativos y un ambiente lleno de color, música y energía al más puro estilo de Juanga.

¡El legendario Divo de Juárez será homenajeado!

Al ser Juan Gabriel uno de los ídolos más queridos en nuestro país, te recomendamos estar al pendiente de cualquier evento, pues con frecuencia la CDMX tiene uno que otro evento relacionado con el artista. En Coyoacán, por ejemplo, se llevará a cabo un concierto tributo, donde podrás revivir los temas que marcaron la historia de la música mexicana.

El tributo Candlelight a Juan Gabriel se llevará a cabo el 19 de diciembre a las 21:30 horas en el Centro Cultural Roberto Cantoral, ubicado en Puente Xoco s/n, Puerta A, colonia Xoco, muy cerca de la estación de Metro Coyoacán.

Más homenajes al Divo de Juárez en la CDMX

El amor por Juan Gabriel sigue más vivo que nunca. En paralelo, la CDMX alberga varias actividades para recordar al ícono:



En el Zócalo capitalino, se proyectará el primer concierto de Juanga en Bellas Artes, un momento histórico para la música mexicana.

capitalino, se proyectará el primer concierto de Juanga en Bellas Artes, un momento histórico para la música mexicana. Sobre Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, se instaló una exposición fotográfica con imágenes inéditas, también presente en la estación Metro Bellas Artes.

¿Estás listo?

También te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Xolo Maridueña será Portgas D. Ace en el live-action de One Piece: el favorito de los fans ya es OFICIAL