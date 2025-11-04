Esta es la fecha y hora EXACTA de la venta de boletos para el concierto de AC/DC en México 2026

Recientemente se confirmó que la legendaria banda australiana de hard rock, AC/DC dará un concierto en México este 2026 tras 17 años de ausencia como parte de su gira “Power Up Tour” en lo que será una noche única.

Este próximo concierto realizado en el Estadio GNP de la Ciudad de México será un evento imperdible, por lo que te contaremos cada detalle que todo fan de esta banda debe de saber para no quedarse fuera, pues podría ser una de las últimas giras de la banda, quienes además estarán acompañados por The Pretty Reckless como acto abridor.

¿Cuándo es la venta de boletos para el concierto de AC/DC en México?

Si bien, el concierto será el próximo 07 de abril, se ha informado que este concierto NO TENDRÁ preventas especiales, por lo que la VENTA GENERAL será este viernes 07 de noviembre en punto de las 10:00 am.

Puedes comprar tus boletos a través de taquillas, así como el sitio oficial de Ticketmaster, aunque te recomendamos estar más que atento para este concierto, pues será uno de los más solicitados del 2026.

¿Cuánto cuestan los boletos para AC/DC en México?

De acuerdo a estimados en sus últimas giras y a los precios que han tenido los boletos de este tipo de producciones, se espera que los boletos para el concierto de AC/DC en México ronden los $1,800 y los $20,000 pesos en zonas VIP, aunque este dato es sólo una estimación, pues la cifra oficial será confirmada el mismo día de la venta general.

Este concierto de AC/DC en el Estadio GNP será la única fecha de la banda en México, por lo que se espera que fanáticos de todo el país se den cita para ver a esta gran banda que hará un regreso épico con Angus Young, Brian Jhonson, Stevie Young, Chris Chaney y Matt Lug, quienes tocarán éxitos que han marcado la historia de la música como: “Highway to Hell”, “Back In Black” o “Thunderstruck”.