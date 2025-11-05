¿Competencia para Rosalía? Daddy Yankee y Bizarrap anuncian la “BZRP Music Session 0": Fecha de estreno y qué esperar de esta canción

Sorpresivamente se anunció que este miércoles en punto de las 6:00 pm podremos escuchar la tan esperada como increíble colaboración de la leyenda del reguetón Daddy Yankee con uno de los productores más solicitados en los últimos años: Bizarrap, en lo que será la nueva temporada de sesiones.

Esta colaboración ha llamado la atención de propios y extraños, pues desde hace un par de años se sabe que Daddy Yankee ha dado un paso al lado del género urbano, e incluso fans han especulado que esta sesión podría tener un tono similar al concepto que la artista española Rosalía ha trabajado en su próximo proyecto, LUX, mismo que se estrena esta misma semana.

¿Qué podemos esperar sobre la sesión de Daddy Yankee con Bizarrap?

A través de sus redes sociales, el productor argentino hizo su característico anuncio señalando describiendo que sería la BZRP Music Session #0/66, con una foto en su estudio junto con Ramón Luis Ayala Rodríguez, a.k.a. Daddy Yankee.

Luego de que Daddy Yankee anunciara su retiro de los escenarios en año 2023, este 2025 reapareció con un nuevo disco ‘LAMENTO EN BAILE’, con el cuál el cantante puertorriqueño busca llevar sus mensajes de fe a nuevas generaciones, lejos de lo que tenía acostumbrados a sus fanáticos.

Su último material discográfico obtuvo ese nombre en referencia al Salmo 30:11 (“Has cambiado mi lamento en baile…”, pues cabe recordar todos los pleitos legales que pasó con su ex esposa y manager, Mierddys González, suceso que marcó su carrera.

Por otro lado, este también es el regreso del productor Bizarrap, quien no había lanzado una sesión nueva desde diciembre de 2024 donde trabajó junto a Luck Ra, por lo que la expectativa de los fans se ha mantenido por los cielos de el junte entre la vieja y nueva escuela.

¿Y tú estás emocionado por esta colaboración?