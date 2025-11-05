Concierto HOY de Rauw Alejandro en el Palacio de los Deportes de la CDMX: Horarios, setlist y cómo llegar, TODO lo que debes saber

Este miércoles 5 de noviembre será el primer concierto de Rauw Alejandro en la CDMX de los cuatro que el cantante dará este mes de noviembre y nosotros te contaremos el posible setlist, horarios y cómo llegar al recinto para que no te pierdas ningún detalle.

Aunque inicialmente el puertorriqueño tenía previstas dos fechas en el Palacio de los Deportes, este 6 y 8 de noviembre donde presentaría su “Cosa Nostra Tour”, debido a la alta demanda, sumó los conciertos del 5 y 9, siendo uno de los artistas que más shows ha ofrecido en dicho recinto durante una misma gira.

¿Cuáles son los horarios del concierto de Rauw Alejandro en el Palacio de los Deportes?

Este esperado concierto donde podremos escuchar las mejores canciones de Rauw iniciará a las 8:30 pm aunque la cuenta oficial de Ocesa confirmó que los accesos del Palacio de los Deportes será a las 6:30 pm.

Con estas dos horas de anticipación, lo más recomendable es no confiarse pues la Ciudad de México se caracteriza por lo caótica que puede ser y estamos seguros de que no te querrás perder ni un segundo del concierto de Rauw Alejandro que formará parte de su tour “Cosa Nostra”.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en transporte público y en auto?

El icónico recinto conocido como el Palacio de los Deportes se encuentra ubicado en la alcaldía Iztacalco, Colonia Granjas México en el #08400 sobre la avenida Río Churubusco y estas son las rutas que debes de considerar para evitar contratiempos:



Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.

Las dos estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando. Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál recorre de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por cerca de 10 minutos.

Si prefieres usar este transporte, tienes que bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál recorre de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por cerca de 10 minutos. Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto. Por otro lado, si tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.

¿Cuál es el setlist de Rauw Alejandro en CDMX?

PUNTO 40

IL Capo

PANTIES Y BRASIERES

Déjame Entrar

Santa

⁠Mil Mujeres

Tattoo

Fantasías

El efecto

Desesperados

Revolú

⁠Committed

La Old Skul

NO ME SUELTES

Todo de ti / Touching The Sky

Carita Linda

⁠Amar De Nuevo

2/Catorce

S E X P L A Y L I S T 1

DILUVIO

Khé?

Pensándote

Dile a él

Se fue

Cosa guapa

BABY HELLO

Pasaporte

Ni Me Conozco

Aguanile

Cosa Nuestra

Tú con él

Espresso Martini

⁠Baja Pa' Acá

Qué Pasaría...

LOKERA

2:12 AM

Desenfocao'

⁠SEXXXMACHINE