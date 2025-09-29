De raperos argentinos, cantantes de corridos ha futbolistas: Estos han sido los novios de la cantante Nicki Nicole

En los últimos dos meses ha sido tendencia la relación entre la cantante argentina, Nicki Nicole y el futbolista español, Lamine Yamal; aunque usuarios de redes ponen en duda su amor luego de que la artista diera todo por sus antiguos novios y la relación termine de manera abrupta.

Comentarios en redes constantemente señalan que la cantante solamente se fija en sus novios cuando estos se encuentran en su prime, (mejor momento), recordando el gran momento de Lamine quien recientemente fue nombrado mejor jugador sub-21 del mundo, por lo que recordaremos a las parejas últimas parejas conocidas de Nicki Nicole.

¿Quiénes han sido los novios de Nicki Nicole?

Khea: Su primer pareja “famosa” asociada fue el trapero Khea , con quien se relacionó por allá del 2019, cuando ese artista comenzaba a despuntar dentro de la escena argentina y Nicki apenas comenzaba su carrera y por este mismo hecho habrían terminado, pues su agenda les impedía dedicarse a un noviazgo. Su breve relación fue muy seguida por sus fans y tras terminar, quedaron en buenos términos. Aunque hubo ciertas tensiones entre ellos debido a presuntas indirectas en canciones, actualmente se cree que son amigos y hace poco colaboraron en música.

Trueno: En el 2020, Trueno se encontraba en el mejor momento de su carrera , donde aún con la pandemia, el artista subía como espuma canción tras canción, donde incluso colaboró en su álbum colaboró con Nicki Nicole y el productor Bizarrap en lo que fue un éxito viral que incluso marcó el inicio de su relación. En 2023 la pareja entre estos artistas llegó a su fin de manera sorpresiva, donde no compartieron muchos detalles y a mediados de 2025 ambos fueron vistos juntos en España, generando especulaciones sobre una posible reconciliación.

Peso Pluma: A finales del 2022, justamente en el boom de los corridos tumbados y Peso Pluma , el mexicano colaboró con la rapera argentina en el remix de “Por las noches”, donde desde ese momento se les comenzó a ver cada vez más juntos en diversas citas por el mundo.

En 2024, el cantante mexicano fue visto de la mano con otra mujer de la mano, por lo que Nicki tuvo que salir en redes a confirmar el fin de la relación, dejando todo tipo de incógnitas a una posible infidelidad.



A finales del 2022, justamente en , el mexicano colaboró con la rapera argentina en el remix de “Por las noches”, donde desde ese momento se les comenzó a ver cada vez más juntos en diversas citas por el mundo. En 2024, el cantante mexicano fue visto de la mano con otra mujer de la mano, por lo que tuvo que salir en redes a confirmar el fin de la relación, dejando todo tipo de incógnitas a una posible infidelidad. Lamine Yamal: El crack de 18 años del FC Barcelona ganó en 2025 la Supercopa de España, La Liga local, la Copa del Rey (El triplete local) además de ser elegido como el mejor jugador sub-21 en 2024 y 2025. Desde finales de julio de este año, se le ha visto en varias citas con la cantante de 25 años, donde comenzaban una relación en secreto pero el futbolista cada vez mostraba más detalles en redes, lo que terminó por hacer pública la relación.

De momento la pareja se ha visto feliz y muy enamorada, donde en cada ocasión que pueden se mandan mensajes de amor el uno al otro, donde incluso la argentina declaró estar “muy enamorada de Lamine” hace unas semanas en una entrevista. ¿Será por fin la historia de amor para Nicki Nicole que tanto ha esperado?