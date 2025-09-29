Victoria Justice vuelve y sorprende: lanzará nueva música el mismo día que Taylor Swift ¿Nueva rivalidad?

Una reconocida estrella juvenil de Nickelodeon está de vuelta y trae un nuevo proyecto entre manos. Se trata de Victoria Justice, quien acaba de confirmar que regresará con música nueva el próximo 3 de octubre de 2025. Lo curioso, y que por supuesto llamó mucho la atención de los fans, es que la fecha que coincide con el lanzamiento del duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, The Life of a Showgirl.

Victoria Justice reta al calendario musical

La noticia ha generado debate: mientras más de 70 artistas decidieron mover sus estrenos para no competir con Swift, Justice prefirió mantener la fecha, lo que muchos consideran un movimiento bastante arriesgado, pero que demuestra la enorme confianza que tiene la cantante en ella misma y su proyecto.

En Instagram, la exestrella de Victorious compartió un teaser donde aparece con un vestido rojo, acompañado de un fragmento de su nueva canción con un sonido que parece mucho más oscuro y misterioso. La publicación encendió la conversación en redes, con comentarios divididos entre quienes la apoyan y quienes creen que será eclipsada por el fenómeno Swift.

Una jugada arriesgada frente a Taylor Swift

El nuevo álbum de Taylor incluirá un gran despliegue promocional con videoclips, lyric videos y material exclusivo detrás de cámaras en cines. Frente a esto, Justice busca marcar diferencia y aprovechar el mismo día de lanzamiento para entrar en la conversación musical global. Recordemos que esta no es la primera vez que lo intenta, en 2024 lanzó su tema Raw el mismo día en que Swift presentó The Tortured Poets Department.

La rivalidad con Ariana Grande: el fantasma de Victorious

Además de su regreso musical, Victoria Justice sigue arrastrando un tema que sus fans no olvidan: su supuesta rivalidad con Ariana Grande. El conflicto se remonta a los años en los que trabajaban juntas en el popular programa juvenil: Victorious. Fue una época muy oscura para la actriz y cantante, pues había rumores por celos y competencia por el protagonismo.

Aunque al principio el pleito parecía estar más claro que el agua, en entrevistas posteriores, Justice negó tener problemas serios con Ariana. Sin embargo, todos recordarán aquellos momentos virales como el famoso “I think we all sing” en una entrevista grupal como fuertes pruebas sobre la tensión entre ambas. Con el tiempo y como todos saben, ambas han seguido caminos distintos: Ariana se consolidó como superestrella global y Justice ha apostado por un camino más independiente.

Lo que viene para Justice

El próximo estreno representa una oportunidad clave para que Victoria Justice consolide su regreso musical frente al mundo. Aunque competir con Taylor Swift es un desafío enorme, la estrategia la coloca directamente en la conversación cultural y especulativa ante su curiosa decisión.

¿Qué opinas?

