VIDEO: Echan tiros al aire durante concierto de Tito Torbellino Jr. en Guanajuato y este les agradece

La madrugada del pasado martes 30 de septiembre, el artista del regional y corridos Tito Torbellino Jr. ofreció un concierto en Delgado, como parte de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel en Guanajuato, donde los asistentes pasaron momentos de terror cuando en medio del show, uno de los asistentes disparó hacia el cielo con una metralleta.

Como si se tratara de cualquier cosa, varios asistentes lograron grabar el momento en que un sujeto levantó su arma larga y soltó “plomazos” al aire en medio de la multitud que disfrutaba de la música en vivo.

¿Qué pasó con el concierto de Tito Torbellino Jr.?

Para sorpresa de propios y extraños, el show continuó con total normalidad, siendo que ni el público, el artista o la seguridad del evento dieron señales de pausar o resguardarse, incluso circulan videos en redes donde se celebran este tipo de hechos ocurridos en los conciertos de Guanajuato.

En más videos que circulan en redes, logran verse que fueron varios los asistentes que soltaron balas al aire en diversos puntos de entre el público, sobre todo cuando sonaba la canción “Mi Clave es el 01”.

Por otra parte, tras el concierto, Tito Torbellino Jr. solamente se limitó a compartir una publicación en Instagram sobre el concierto donde comentó:

“Muchas gracias Delgado Guanajuato se puso perro”.

¿Quién es Tito Torbellino Jr.?

Jesús Tovar, mejor conocido como Tito Torbellino Jr. es un cantante de regional y corridos y como su nombre lo indica, es hijo del fallecido Tito Torbellino, cantante asesinado en el año 2014.

Tito Torbellino Jr. inició su carrera tocando el acordeón y apoyándose de su voz, a lo que en poco tiempo se ha hecho de popularidad y ha ganado un lugar dentro del regional, sobre todo de los corridos, donde busca continuar el legado de su padre.

A pesar de que en los últimos dos años su carrera ha ido en ascenso, la violencia se ha hecho presente, pues apenas en diciembre de 2024 durante un concierto en Denver, Estados Unidos, un asistente subió al escenario y lo atacó.

En enero del 2025, fue víctima de amenazas, donde presuntamente se le acusaba de apoyar a ciertos grupos criminales, generando tensión dentro de su entorno.

