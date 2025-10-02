Todo lo que debes de saber sobre el concierto de Zoé en la CDMX de este miércoles 01 de octubre: Setlist, horarios oficiales y cómo llegar al Estadio GNP

Este miércoles 01, la banda Zoé estará dando su tercera fecha en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira “Rexsexex” y los 20 años de su disco “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea”, con los que han vuelto de lleno a los escenarios y los fans ya esperan sorpresas en su setlist.

En preparación de lo que será su próximo trabajo de estudio, fans de la banda liderada por León Larregui de 51 años se ha mantenido con las expectativas a tope pues las primera dos noches de sus conciertos en la capital fueron más que épicas.

¿Cuál será el posible setlist de Zoé en el Estadio GNP este 02 de octubre?

Las primeras dos noches tuvieron un setlist similar, el cuál se podría decir que retomó Zoé de manera similar al ofrecido en su presentación en el Vive Latino 2025, aunque en esta gira le han dado más peso a su disco “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea”, por lo que podemos esperar un set muy parecido (a excepción de que la banda haya escuchado a sus fans quienes pidieron viejos clásicos*), donde sonaría:



Memo Rex

Vinyl

Vía Láctea

No me Destruyas

Corazón Atómico

Mrs. Nitro

Nunca

Paula

Triste Sister

Paz

Resexsex

Solo

Veneno

No Hay Mal

Fin de Semana

Últimos Días

Karmadame

SKR

Campo de Fuerza

Arrullo de estrellas

Miel

Labios rotos

Azul

Hielo

Luna con Denise

Soñé

Dead

Nada *

Love *

¿Cuáles son los horarios del concierto de Zoé este miércoles 01 de octubre?

Los horarios para este concierto ya han sido publicados y los accesos al recinto serán a partir de las 6:30 de la tarde, por lo que sí estarán en la sección de General, deberás de darte prisa para tener los mejores lugares.

Zoé estará tocando cerca de las 9:30 de la noche, como fue en sus primeras dos fechas, pero Rey Pila, la banda que abrirá, se estará presentando a las 8:30 en punto, donde comenzarán a calentar a los asistentes.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

El Estadio GNP se encuentra en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; y es sabido que esa zona de la ciudad llega a ser bastante concurrida, por lo que te daremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.



Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.



Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando. Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.



Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro. Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Por otro lado, si tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.