Louis Tomlinson anuncia nuevo álbum y gira 2026… ¿México está en sus planes?

Por fin, llegó el momento que muchas fans estaban esperando. Louis Tomlinson, el exintegrante de One Direction sorprendió al mundo con una noticia que enloqueció a sus seguidores: no solo lanzó su nuevo single llamado Lemonade, sino que también confirmó la llegada de su tercer álbum como solista, “How Did I Get Here?”, que se estrenará el 23 de enero de 2026 en todas las plataformas. Pero eso no es todo, también anunció una gira por para el 2026.

Louis Tomlinson está de vuelta con nuevo álbum

Este trabajo fue creado durante un retiro que hizo en Costa Rica junto al productor Nico Rebscher y, en palabras de Louis, es “el disco que siempre merecí hacer”. El cantante adelantó que el álbum será una mezcla de sinceridad, evolución personal y un sonido más honesto que nunca. Si no has escuchado la primer canción de este nuevo proyecto del artista, aquí lo puedes disfrutar:

La gira 2026: primeras fechas confirmadas

Como si eso no bastara, Tomlinson también reveló las primeras fechas de su nueva gira How Did I Get Here? World Tour. El tour empieza el 3 de junio del próximo año en Vancouver y recorrerá ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Las Vegas y Miami, cerrando el 24 de julio de 2026.

Por ahora, todas las fechas anunciadas son en Estados Unidos y Canadá, lo que ha dejado a los fans latinos preguntándose si pronto el ex One Direction revelará fechas de este lado del planeta.

¿México en el mapa?

La verdad es que Louis no ha revelado si tiene pensado llegar a México ni al resto de Latinoamérica, pero hay una razón para mantener la esperanza: su Faith in the Future Tour incluyó Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con llenos totales. Además, su base de fans en México es una de las más sólidas y activas del mundo, motivo por el cual se piensa que en algún momento del 2026 podría revelar fechas en nuestro país.

Un 2026 que pinta grande para Louis

Entre el lanzamiento de su tercer álbum, la gira y su festival Away From Home, Louis Tomlinson deja claro que sigue siendo una de las voces más honestas, queridas y agradables de la música pop. Por ahora, solo queda cruzar los dedos para que pronto nos sorprenda con fechas en México y Latinoamérica.

