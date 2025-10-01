Feria del Alfeñique 2025: Los Tucanes de Tijuana, Siddhartha, Molotov, El Bogueto, Yeri MUA y más tocarán GRATIS; fechas, horario y cartelera completa

Este miércoles 01 de octubre dará inició la tan esperada Feria del Alfeñique 2025, festividad que reunirá durante todo el mes de octubre a miles de asistentes en grandes actividades así como en grandes conciertos con su divertida variedad de música en vivo, donde podremos ver gratis a Molotov, Siddhartha, Yeri MUA, El Bogueto, a Los Tucanes de Tijuana entre muchos otros más.

Esta fiesta se encargará de combinar sabores, colores y música en vivo, pues habrán cerca de 70 artistas locales llevarán música, teatro y danza a las 48 delegaciones como parte de la gran exposición de cultura que tiene el Valle de México, que seguramente no te vas a querer perder por nada.

¿Qué artistas estarán en la Feria del Alfeñique 2025?

Desde lo mejor de la música regional, ídolos del rock nacional y los artistas que dominan al reguetón, esta es una parte de la gran variedad de artistas que los asistentes podrán ver totalmente gratis en Toluca durante los próximos días:



Jueves 16 - Los Tucanes de Tijuana

Viernes 17 - Siddhartha

Domingo 19 - Gloria Trevi

Jueves 23 - Molotov

Viernes 24 - Porter

Sábado 25 - Plastilina Mosh

Domingo 26 - Liran Roll

Jueves 30 - La Maldita Vecindad con la Sonora Santanera

con Viernes 31 - Yeri MUA y El Bogueto

y Sábado 1 de noviembre - Amanda Miguel

Recuerda que estos artistas mencionados son únicamente los estelares, pues esta feria contará con muchos más, por lo que te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales del evento para que conozcas más detalles sobre los demás shows y el horario en que se estarán presentado.

¿Dónde será la Feria del Alfeñique 2025?

Podrás ver a estos artistas de manera totalmente como parte de esta gran feria, la cuál recibirá a los asistentes de manera gratuita en la explanada del Mercado Juárez de Toluca, en lo que se espera que sea una de las ferias del año debido a su organización.