Entrada GRATIS a las Fiestas de Octubre de Guadalajara: Cómo obtenerlas y qué incluye

Este miércoles 01 de octubre se informó que la entrada para las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025 será totalmente gratis si se adquieren únicamente el próximo viernes 03 a partir de las 12:30 de la tarde, en lo que se espera que sea un día lleno de actividades, música, baile, comida y diversión.

Como te comentamos la capital de Jalisco recibirá a partir de este viernes 03 de octubre al lunes 03 de noviembre una nueva edición de las Fiestas de Octubre Guadalajara, con lo que los tapatíos y demás turistas tendrán un mes para disfrutar a lo grande.

¿Qué incluye esta entrada a Las Ferias de Octubre de Guadalajara gratis?

Con motivo de su 60 aniversario, las Fiestas de Octubre de Guadalajara darán accesos gratis únicamente para este viernes 03, día en que estarán los conciertos de Alfredo Olivas en el Palenque y Sebastián Yatra en el Auditorio Benito Juárez, aunque esta entrada gratuita no incluye la entrada a los conciertos.



, un espacio interactivo que trae lo mejor del próximo Mundial de fútbol de la FIFA 2026, donde la ciudad será sede. También podrás pasar a la Canica Azul, un recorrido interactivo por los dulces tradicionales de Jalisco y a los juegos inmersivos: Vive el Mundo Especial y el rally Unlock Jalisco, además de que podrás tener acceso a las áreas de juegos mecánicos.

¿Qué precio tienen los boletos para las Fiestas de Octubre de Guadalajara?

La entrada general tiene un costo de $60 pesos, pero para adultos mayores y estudiantes será de $30 y para menores de 12 años $25. Menores de tres años y personas con discapacidad podrán entrar de manera gratuita.

La compra del acceso incluye el pase al concierto que habrá en el Foro Principal ese mismo día, sujeto a disponibilidad y a excepción del de el viernes 03 de octubre.