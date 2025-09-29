¡OFICIAL! La banda Soda Stéreo regresará... ¿Con su alineación original? Esto es lo que se sabe sobre su próximo concierto

Este lunes 29 de septiembre se ha hecho oficial el regreso de la legendaria banda de rock que era liderada por Gustavo Cerati, Soda Stéreo, quienes han anunciado una fecha tras casi 20 años de su adiós.

Tras varios días de haber dejado algunos mensajes cargados con misterio, Charly Alberti y Zeta Bosio confirmaron un nuevo concierto de Soda Stéreo con Gustavo Cerati, donde además ya dieron una fecha para su próximo concierto el cuál llegará de la mano de “Ecos”.

¿Qué se sabe sobre el regreso de Soda Stéreo?

A través de su página web oficial, Soda Stéreo confirmó su regreso a los escenarios y anunció su primer concierto en Argentina:

“Hay conciertos que no se escuchan: se habitan.

Momentos que se graban en la piel y permanecen en la memoria con sus propios latidos.

Para millones de personas, Soda Stereo es más que música. Es una conexión colectiva que no reconoce fronteras ni edades.

No alcanza con reproducir una canción o mirar la luz de una pantalla. El verdadero encuentro ocurre frente al escenario: es ahí donde la música trasciende y se convierte en identidad compartida.

La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que une generaciones enteras a través de sus canciones, hará vibrar a sus fans en un espectáculo que trasciende el tiempo.

Hoy Soda late más fuerte que nunca. Como si el ayer, el hoy y el mañana se plegaran en un acorde. Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras”.

¿Cómo y cuándo será el concierto de Soda Stéreo?

Se espera que para este concierto, como dice su comunicado, se realice gracias a la utilización de la tecnología moderna, con la que traerán a Gustavo a nuestra realidad… Aunque de momento la banda no se ha pronunciado si usarán inteligencia artificial, grabaciones antiguas o algún tipo de holograma.

El primer concierto confirmado del regreso de Soda Stéreo será el próximo 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, en lo que se espera que sea un show que logre trascender y llegar a más partes del mundo.