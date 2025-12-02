¡Fan sale con firma en brazo!: MEJORES MOMENTOS del concierto de DUA LIPA en el Estadio GNP Seguros

La cantante Dua Lipa, originaria de Reino Unido ha dado mucho de qué hablar desde su llegada a CDMX, ya que su visita estuvo llena de sorpresas, desde paseos por las calles de la ciudad hasta la apertura de su propia taqueria “La Dua”.

El día de ayer ofreció un concierto en el Estadio GNP Seguros, el cual estuvo lleno de sorpresas y momentos únicos, que sin duda fascinaron a todos sus fans. Aquí te contamos algunos de ellos.

¿Qué cover mexicano cantó Dua Lipa?

Es muy común que artistas internacionales que ofrecen conciertos en México sorprendan a su público interpretando una canción originaria del lugar que visitan. Dua Lipa no es la excepción y se ha sumado a esta práctica. En esta ocasión cantó el tema “Bésame mucho”, canción compuesta en los años cuarenta por Consuelo Velázquez.

Esta canción me encanta porque la historia dice que ella nunca había sido besada cuando la escribió y creo que los compositores escribimos nuestros sueños para hacerlos realidad

fueron palabras de la cantante previo a interpretar este tema.

Durante su show la cantante dejó todo su talento en el escenario dándole su propio estilo al tema tan popular. Por otro lado, uno de los aspectos más importantes durante toda su presentación fue la gran pronunciación en español que tuvo, motivo por el cual recibió una ovación y miles de aplausos por parte de todas las personas que se encontraban en el estadio.

Le firmó el brazo a un fan ¡El cual se tatuará!

Durante su concierto, Dua Lipa bajó del escenario, se acercó a sus fans, les preguntó su nombre y se tomó fotografías con ellos. Mientras pasaba a saludar uno de ellos le dijo “¿me firmas el brazo y me lo tatúo? A lo que ella respondió que sí y le dibujó un corazón.

Este acto sin duda causó conmoción ya que fueron varios minutos los que la artista destinó para ser cercana con sus fans, acto que asistentes y usuarios de redes sociales reconocieron y aplaudieron ya que Dua se mostró felíz de poder hacerlo.

Mensaje emotivo que Dua Lipa dedicó a su público mexicano

Sin duda, otro de los momentos emotivos de la noche fue el mensaje que la artista dió pues agradeció por la noche tan increíble que vivió. “He soñado con esta noche desde que empecé mi tour” dijo. Además de que comentó que los últimos shows que ofrece son lo que más la ponen emotiva y dejó en claro que la conexión que tiene con México es enorme sin dejar de reconocer la gran gente que hay en el país. Finalizó diciendo “Siempre siempre voy a volver”.

El show sin duda fue mágico y espectacular por el gran set list y presencia que Dua Lipa tuvo en el escenario así como la excelente ejecución y producción que cada músico ofreció.