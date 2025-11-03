ÚLTIMA HORA: MUERE vocalista de icónica banda de rock y corista de Elvis Presley, a los 78 años

Iniciamos la semana con una triste noticia: ha muerto Donna Jean Godchaux-MacKay, quien fue vocalista para la banda Grateful Dead durante la década de los 70. Ella tenía 78 años de edad.

De acuerdo con un comunicado oficial, la cantante murió este domingo en el Alive Hospice de Nashville (Estados Unidos), tras una batalla contra el cáncer. “Ella era un alma dulce, hermosa y cálida, todos los que la conocieron están unidos en luto”, dice el comunicado.

Quién era Donna Jean Godchaux-MacKay, vocalista de Grateful Dead

Donna ganó reconocimiento durante su época como vocalista de Grateful Dead, entre 1971 y 1979, junto a su entonces esposo, el tecladista Keith Godchaux. Como recopila la revista Variety, participó en 7 de los álbumes de la banda.

También fue una importante corista, que apareció acreditada en éxitos como “Suspicious minds”, de Elvis Presley, y “When a man loves a woman”, de Percy Sledge; también participó en grabaciones de Cher.

Información en desarrollo...