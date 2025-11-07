¿Heavy Metal y futbol?: Iron Maiden y West Ham colaboran con un jersey conmemorativo

Este viernes la mítica banda británica Iron Maiden (misma que vendrá a México el próximo año) anunció su colaboración con el West Ham, el club de fútbol de sus amores, demostrando una vez más que los guitarrazos y los goles pueden ser buenos amigos.

Este jersey conmemorativo surge con motivo de los 50 años de la banda y con la conquista de la FA CUP de 1975, uno de los títulos más importantes que el club ha levantado en toda su historia.

¿Qué más se sabe de la colaboración de Iron Maiden y West Ham?

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Iron Maiden compartió la colaboración como parte de la colección de fútbol "Die With Your Boots On".

Hecha con poliéster hexagonal, luce el icónico número 11 de Steve en la espalda, con el típico logo del martillo y el bajo, y la inscripción "Est. 1975" debajo, en una combinación totalmente equilibrada.

Esta camiseta presenta el emblemático escudo de la final de la Copa de 1975 y el clásico distintivo del cuello y las mangas.

Justamente a principios de este año, Steve Harris y Eddie presentaron la camiseta por primera vez en un concierto en el Estadio de Londres durante la gira mundial "Run For Your Lives".

Este jersey se puede comprar en la web de Iron Maiden y en las tiendas físicas y online del West Ham.

West Ham and Iron Maiden are proud to launch a new 50th anniversary football shirt!



Celebrating the anniversaries of the Hammers’ 1975 FA Cup triumph and the formation of Iron Maiden, this vintage style shirt is a new addition to the Die With Your Boots On football range and is… pic.twitter.com/sFz3f88nD0 — Iron Maiden (@IronMaiden) November 7, 2025

¿Cuándo es el concierto de Iron Maiden en México?

Iron Maiden estará ofreciendo un concierto en el Estadio GNP el próximo 02 de octubre del 2026, en donde Bruce Dickson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Nicko McBrain y Janick Gers harán vibrar la Ciudad de México.

Este concierto será especial por que la banda celebrará 34 años de la primera vez que visitaron tierras aztecas durante el Fear Of The Dark World Tour, y esta sería la octava vez que ofrecerán un concierto en la ciudad.

