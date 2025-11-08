Setlist, horarios y rutas: TODO lo que debes saber sobre el concierto de Guns N’ Roses en CDMX

Este sábado 08 de noviembre la legendaria banda de rock Guns N’ Roses se estará presentando en el Estadio GNP de la CDMX en uno de los conciertos más esperados de todo el año, pues aunque pasan los años, Axl Rose y Slash siguen siendo uno de los más grandes íconos de la música.

La banda se presentará tras varios años de ausencia en la capital del país, y uno de los detalles que más ha emocionado al público mexicano es que esta gira “Latin American Tour” contará con la mayoría de los músicos originales, pues Axl Rose, Slash y Duff McKagan harán vibrar la Ciudad de México en punto de las 9:00 pm, por lo que las puertas se abrirán a partir de las 5:00 de la tarde.

¿Cuál es el setlist de Guns N’ Roses en México?

Dentro de este show se espera que la banda toque los siguientes éxitos:



Welcome to the Jungle

Bad Obsession

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Live and Let Die

Slither

Perhaps

Estranged

Double Talkin’ Jive

Coma

Better

Knockin’ on Heaven’s Door

Rocket Queen

Sweet Child o’ Mine

November Rain

Patience

Nightrain

Paradise City

¿Cómo llegar al concierto de Guns N’ Roses?

El esperado concierto de Guns N' Roses será en el Estadio GNP, el cuál se ubica en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; y es sabido que esa zona de la ciudad suele ser muy concurrida, por lo que te daremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.



Llegar en Metrobús: Tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.