Setlist, horarios y rutas: TODO lo que debes saber sobre el concierto de Guns N’ Roses en CDMX
¡Welcome To The Jungle! Esto es todo lo que debes de saber sobre el concierto de Guns N’ Roses
Este sábado 08 de noviembre la legendaria banda de rock Guns N’ Roses se estará presentando en el Estadio GNP de la CDMX en uno de los conciertos más esperados de todo el año, pues aunque pasan los años, Axl Rose y Slash siguen siendo uno de los más grandes íconos de la música.
La banda se presentará tras varios años de ausencia en la capital del país, y uno de los detalles que más ha emocionado al público mexicano es que esta gira “Latin American Tour” contará con la mayoría de los músicos originales, pues Axl Rose, Slash y Duff McKagan harán vibrar la Ciudad de México en punto de las 9:00 pm, por lo que las puertas se abrirán a partir de las 5:00 de la tarde.
¿Cuál es el setlist de Guns N’ Roses en México?
Dentro de este show se espera que la banda toque los siguientes éxitos:
- Welcome to the Jungle
- Bad Obsession
- Mr. Brownstone
- Chinese Democracy
- Live and Let Die
- Slither
- Perhaps
- Estranged
- Double Talkin’ Jive
- Coma
- Better
- Knockin’ on Heaven’s Door
- Rocket Queen
- Sweet Child o’ Mine
- November Rain
- Patience
- Nightrain
- Paradise City
¿Cómo llegar al concierto de Guns N’ Roses?
El esperado concierto de Guns N' Roses será en el Estadio GNP, el cuál se ubica en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; y es sabido que esa zona de la ciudad suele ser muy concurrida, por lo que te daremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.
- Llegar en Metrobús: Tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.
- Llegar en Metro: Las estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, de la Línea 9 (color café), la cuál recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.
- Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Por otro lado, si tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.