Fecha y hora EXACTA de la preventa de boletos para el concierto de J Balvin en México 2026

Este martes dará inicio la preventa para los conciertos de J Balvin en la CDMX, Guadalajara y Monterrey en mayo del 2026 y es que después de su presentación en el Coca Cola Flow Fest, el colombiano demostró por qué es uno de los exponentes más grandes del género urbano de los últimos años.

A través de un video posteado en redes sociales, el artista anunció tres conciertos como parte de su gira de 2026, con la que mostrará una nueva versión de él, misma que pudimos ver levemente durante este lunes en el Flow Fest donde estuvo impulsado por artistas mexicanos, la cual conectó de gran manera con e público.

¿Cuándo serán los conciertos de J Balvin?

De momento el artista de "medallo" ha confirmado únicamente tres conciertos en México, en la CDMX, Guadalajara y Monterrey; aunque se espera que anuncie más fechas durante esta gira de 2026.

El concierto en la Ciudad de México será el 14 de mayo en el Palacio de los Deportes, el de Guadalajara será el 17 en la Arena VFG y la en la Arena Monterrey será el 20 de mayo en la Arena Monterrey.

¿Cuándo es la preventa para el concierto de J Balvin?

La venta para estos conciertos tendrán varias preventas, misma que inicia este martes 25 de noviembre:



Venta Beyond: 25 de Noviembre 9:00 am

25 de Noviembre 9:00 am Venta a Fans: 25 de Noviembre 1:00 pm

25 de Noviembre 1:00 pm Preventa Priority: 26 de Noviembre 9:00 am

26 de Noviembre 9:00 am Preventa Banamex: 27 de Noviembre 11:00 am

27 de Noviembre 11:00 am Venta General: 28 de Noviembre 11:00 am

¿Qué precios tienen los boletos de J Balvin?

Durante estos primeras horas hemos podido conocer los precios de estos conciertos, donde el artista de 40 años hará un gran repaso por su carrera, misma con la que ha redefinido el genero urbano.

Precios del concierto de J Balvin en CDMX

Pista: $2,170

$2,170 Nivel B: $2,827

$2,827 Nivel BP: $3,449

$3,449 Nivel C: $2,083

$2,083 Nivel CP: $2,457

$2,457 Nivel D: $1,463

$1,463 Nivel DP: $1,667

$1,667 Nivel E: $1,066

$1,066 Nivel EP: $1,194

Precios del concierto de J Balvin en Guadalajara

General A: $2,827.25

Grada Preferente B: $2,207.25

Grada Preferente C: $2,083.25

Planta Baja: $1,351.50

Platea: $1,215.25

Planta Alta: $1,041.50

Precios del concierto de J Balvin en Monterrey