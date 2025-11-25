EXCLUSIVA: Jumbo revela la misión de la banda y de qué trata su siguiente tema

Azteca 7 tuvo totalmente en exclusiva a la banda de Jumbo en una entrevista, donde su vocalista Clemente Castillo dio detalles sobre el nuevo disco, mismo que se editará en los siguientes meses y podría estrenarse en los primeros meses del 2026. En esta platica salió muy buena información y el cantante dio a conocer cómo se llamará el tema que estrenarán en el FA (Festival Amigo).

¿Cómo se llamará el nuevo tema de Jumbo?

El primer tema del nuevo disco de Jumbo se llamará “Voy a quedarme” y se podrá escuchar a partir del 27 de noviembre del 2025. De acuerdo con Clemente, el año para la banda de rock comenzó con muchos cambios positivos, pero uno de los más importantes fue que concretaron una alianza con su antigua casa musical.

¿Cómo se inspiraron para hacer este nuevo álbum?

¿Cuándo es el concierto donde se presentará Jumbo?

El concierto donde se presentará Jumbo es el Festival Amigo (FA), este evento se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre de 2025 en los Campos Los Alcanfores en Cuautitlán Izcalli, esta banda de rock chilena encabeza la lista de artistas que también estarán como: