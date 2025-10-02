¿Quién es Xavi, el cantante que estiraría en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial de Futbol del próximo año se llevará a cabo el 11 de junio en la Ciudad de México, en el Estadio Banorte, antes conocido como Azteca, y estaría amenizado por el cantante Xavi, quien ha logrado posicionarse como un artista al que no se le debe perder la pista por canciones como ‘La Diabla’ o ‘La Víctima’.

El joven de 21 años habría confirmado su participación en la inauguración del Mundial de Futbol en un encuentro con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “No puedo decir todavía, es una sorpresa. Súper agradecido, la neta. Es una sorpresa, no sé, no puedo decir nada todavía porque no sé, no puedo decir nada porque si no, no pasa, pero si pasa, pasa. Se viene algo bien”, externó.

Además, diversos medios nacionales dan por hecho la participación del mexicoamericano, sin embargo, hasta el momento, las autoridades competentes no lo han confirmado.

Esta es la historia del cantante que estaría en la inauguración del Mundial de 2026

Joshua Xavier Gutiérrez Alonso nació un 5 de mayo de 2004 en Phoenix, Arizona en Estados Unidos. Desde su infancia tuvo acercamientos con la música, aunque no precisamente del género. Para Xavi, el tocar guitarra, escribir canciones y cantarlas era meramente un hobby, pues nunca pensó en dedicarse profesionalmente a la música.

Inició con música para la iglesia, pues tanto él como su familia eran asiduos de asistir a misa. Después, decidió compartir a través de YouTube algunas de sus composiciones de corridos tumbados, género que lo ha llevado a ser mundialmente reconocido en la música.

Una de sus canciones más populares lleva por título ‘En Privado’, en donde comparte créditos con Manuel Turizo, pues cuenta con 259 millones de reproducciones en Spotify, sin embargo, quien se lleva la corona es ‘La Diabla’, pues, en dicha plataforma, posee con 951 millones de reproducciones.

