El Komander, La Cachirula, Sayuri & Sopholov, La Factoría y más en este evento de la CDMX

Recientemente se reveló el cartel completo del “Última Peda Fest 2025”, un evento que se realizará en el oriente de la CDMX y que juntará a varios de los artistas más destacados de la actualidad, siendo El Komander, La Factoría y La Cachirula sus headliners.

El evento de la “Ultima Peda Fest 2025” llegará bajo la mano del standupero e influencer Lalo Elizarrarás, mejor conocido como “iztaparrasta”, en lo que se espera que sea un día lleno de música y diversión en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México y aquí te contaremos fechas, ubicación y costo de los boletos.

¿Cuál es el cartel completo del “Última Peda Fest 2025”?

Este increíble evento se llevará a cabo el próximo sábado 20 de diciembre y se ha confirmado que contará con la presentación en vivo de algunos de los artistas más reconocidos de la escena musical mexicana como lo son:



El Komander

La Cachirula y Loojan

La Factoría

Silverio

Sayuri & Sopholov

Faruz Feet

Salón Victoria

Sonido Iztaparrasta

Sonido los jr

Pero no solamente la música se hará cargo de este evento, pues se tendrán los actos en vivo de algunos podcasters, standuperos y creadores de contenido como:



La Pensión

Ramero

Isabel Fernández

Finísimas Personas

¿Cuánto cuestan y dónde comprar los boletos para este evento?

Los accesos para este gran evento están disponibles a la venta por la plataforma web de Arema, mismas que tendrán precios distintos de acuerdo a sus fases:

Accesos Última Peda Fest:

Fase 1: (AGOTADA)

Fase 2: ($999 + cargos por servicio)

De momento no se sabe si las fases seguirán subiendo, pero sí sabemos que este único acceso general está volando.

¿Dónde será el evento “Última Peda Fest 2025”?

Esta nueva edición de la “Última Peda Fest 2025” será realizada en el distinguido Balneario Olímpico Pantitlán, el cuál se encuentra en la colonia de la Agrícola Oriental de la alcaldía Iztacalco, justo al oriente de la Ciudad de México.

