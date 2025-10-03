¿Sin planes para este fin? Estos son LOS MEJORES CONCIERTOS que habrán en CDMX este 03, 04 y 05 de octubre

Este fin de semana del 03, 04 y 05 de octubre la CDMX recibirá conciertos que traerán lo mejor de lo mejor del mundo de la música y nosotros te compartiremos nuestra agenda para que salgas a disfrutar de los mejores conciertos.

La Ciudad de México nunca descansa, por ello te compartiremos algunos de los mejores conciertos que habrá para que armes tu plan y te des una vuelta.

¿Qué conciertos habrán en la Ciudad de México este fin de semana?

The Skatalites, la legendaria banda de reggae se estará presentando con quienes fueran músicos de la leyenda Bob Marley, The Wailers en un concierto único en el Foro BB el viernes 03 de octubre. Aún puedes conseguir boletos a través de Passline y tienen un costo de $900.

Una de las agrupaciones más icónicas que ha dado México, Los Ángeles Negros darán un show imperdible en el Auditorio Nacional este viernes, en una noche llena de riffs y ritmos típicos de su sonido. En TicketMaster hay boletos, mismos que van de los $549 hasta los $1,281.



La cantautora Vanessa Zamora dará un concierto íntimo en el Foro Puebla este sábado 04 de octubre, donde ofrecerá un poco más de esta nueva faceta y deleitará a sus fans con viejos clásicos. Solamente hay boletos en fase general, mismos que tienen un precio de $600 a través de Passline.

Los Yonic’s , quienes son otra de las agrupaciones más representativas de los 80’s llegarán al Teatro Metropólitan el 04 de octubre con su sonido único y que seguramente te hará bailar en su 50 aniversario. Las entradas se pueden conseguir a través de TicketMaster y tienen precios desde los $366 hasta los $976.



"El Portirllo", Alejandro Fernández dará un concierto único en el Estadio GNP de la Ciudad de México el sábado 04 de octubre, donde cantará algunos de sus mejores clásicos y probablemente recite canciones que han quedado en la memoria colectiva de los mexicanos. Sus boletos van desde los $3,904 hasta los $4,758 por TicketMaster.

El rapero Tino el Pingüino hará vibrar el recinto de “La Maraka” este sábado, donde ofrecerá una noche llena de hits y presentará su disco “Tú”, donde soltará sus mejores barras con un show único. Los boletos van desde los $760 hasta los $1,480 a través de la web del recinto.