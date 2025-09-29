¿Decepciona el concierto de Zoé? Esto se dice sobre el setlist y el playback de León Larregui

Este fin de semana se vivieron los primeros dos conciertos de Zoé en el Estadio GNP de la Ciudad de México donde ofrecieron un gran repaso por la trayectoria que los respalda desde hace casi treinta años, pero al parecer a muchos asistentes no se fueron muy contentos con el setlist que la banda ofreció.

La noches del sábado 27 y el domingo 28 de octubre, León Larregui y compañía presentaron su tan esperado regreso como parte de la gira “Rexsexex” y los 20 años de su disco “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea”, en la CDMX, y aunque muchos fans lucieron contentos en redes, otros no tanto.

¿Qué opinaron los fan de Zoé de su setlist?

A través de redes como Facebook, X (antes Twitter) y TikTok, diversos asistentes se quejaron de la falta de canciones clásicas como: “Love”, “Poli”, “Nada”, “Deja te Conecto”, “10 a.m.”, “Andrómeda” o “Cámara Lenta”, aunque por otro lado, es importante recordar que estos conciertos se acercaban al aniversario número 20 de su disco “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea”, por lo que le habrían dado mayor peso un repertorio cargado a este trabajo.

Esta decisión de la banda generó debate, pues también otra gran parte de los asistentes aplaudió que sonaran canciones que normalmente no incluyen en sus conciertos y que hayan tocado algunas después de muchos años.

¿León Larregui hizo playback?

Otro punto polémico de estos conciertos fue el presunto playback del vocalista y frontman de la banda, León Larregui, esto debido a que el audio estaba ligeramente desfasado de las pantallas y por cómo sonaba en algunas canciones.

Es sabido que en ciertos conciertos, los artistas suelen apoyarse sobre una pista ya grabada o que contenga coros como refuerzos, pero en algunos otros videos se ha mostrado cómo León salía ligeramente de tiempo o se equivocaba en las letras, lo que dejó ver que efectivamente, no hubo algún playback como el que ciertamente había hecho en el pasado.

¿Cuántas fechas más tendrá Zoé en el Estadio GNP?

Los próximos jueves 01 y viernes 02 de octubre, la banda regresará como parte de estas fechas programadas como parte de su gira “Rexsexex”, donde les estarán abriendo bandas como Rey Pila y Usted Señálemelo, en lo que se espera que sean otras dos fechas totalmente mágicas.