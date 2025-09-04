Kim Min Kyu: cuándo será dado de baja del servicio militar el actor

Kim Min Kyu es un afamado actor surcoreano, quien con sus múltiples actuaciones ha logrado conquistar al público femenino, logrando que su nombre sea reconocido. Desde el 2024 tuvo que iniciar su servicio militar, por lo que desapareció temporalmente de la farándula.

Sin embargo, falta muy poco para que termine y nuevamente pueda incorporarse al mundo del espectáculo. Para que sepas más al respecto, te detallaremos el día exacto en que la celebridad será dado de baja, por lo que podrá continuar con su reconocida carrera en la actuación.

¿Cuándo se va Kim Min Kyu al servicio Militar?

Se menciona que el reconocido actor, Kim Min Kyu, comenzó su servicio militar el 1 de octubre del 2024, por lo que fueron varios meses donde la celebridad tuvo que desaparecer de los reflectores para poder llevar a cabo el proceso correspondiente.

Será dado de baja hasta el 30 de septiembre del 2025, permitiendo que la celebridad pueda reincorporarse a sus actividades actuales. No olvidemos que es un proceso que muchos actores y cantantes han tenido que realizar obligatoriamente para que puedan continuar con su vida normal.

Dentro de los trabajos actorales que más se conocen de Kim Min Kyu, se encuentran las series de El ídolo Celestial, La novata de la calle, Snowdrop, Propuesta laboral, Reina: amor y guerra, y más. Por lo que son muchas las seguidoras que desean verlo próximamente en sus televisores.

¿Qué pasa si no hace el servicio militar en Corea?

En Corea, el servicio militar es un paso que los hombres deben hacer obligatoriamente desde los 18 años. Sin embargo, todos los cantantes y actores, suelen estar en el mejor punto de su carrera a los 20 años, por lo que suelen hacer dicho trámite alrededor de los 28 años, permitiendo consolidar su carrera para después poder regresar sin ningún problema.

Si un cantante o actor, tomara la decisión de negarse a su realización, supondría importantes represalias al respecto. Que van desde trabajar en una cárcel o en algún centro penitenciario por un lapso de 3 años, razón por la que los jóvenes deciden hacer dicho proceso.