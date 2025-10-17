Solo aptas para valientes: estas son las 3 escenas de películas de terror que más miedo dan, según la Inteligencia Artificial

Desde 1896, con la producción cinematográfica Le Manoir du Diable (La Mansión del Diablo), las películas de terror comenzaron a ser moneda corriente entre los cineastas para generar impacto en el público. Así es como el cine de terror cosechó fans a lo largo de todos estos años.

Este género de películas es solo para valientes, ya que algunas escenas pueden causar perturbación, susto, miedo y hasta asco. Así es como la inteligencia artificial (IA) ha logrado identificar cuáles son aquellas producciones que han causado más impacto.

Las 3 escenas de películas de terror que más miedo dan, según la IA

El algoritmo de la IA (ChatGPT) ha analizado reacciones humanas y seleccionó los momentos más escalofriantes del cine de terror.

El Exorcista

El clásico de 1973 muestra al personaje Regan girando la cabeza sobre su eje. Esta escena se convirtió en culto del cine de terror, sobre todo en aquella época de ausencia de efectos especiales avanzados. Marcó un hito del horror sobrenatural.

Insidious

Esta película estrenada en 2010 tiene una de las escenas más impactantes y perturbadoras. Detrás del personaje de Patrick Wilson aparece el mismísimo demonio. Su forma abrupta y sorpresiva ha causado temor en el público.

Hereditary (2018)

Esta película de terror de los últimos años fue furor en Netflix desde su estreno. Toda la obra es perturbadora e inquietante. Pero la escena del accidente automovilístico impacta por su brutalidad inesperada y el silencio que le sigue.

¿Qué criterio toma la IA para identificar las escenas de películas de terror que dan más miedo?

Estas escenas fueron seleccionadas por la IA por su capacidad de generar picos de estrés en los espectadores (medidos con sensores biométricos que captaron la frecuencia cardíaca, expresiones faciales y reacciones fisiológicas). Pero el algoritmo se alimenta de encuestas, análisis de redes sociales, estudios clínicos y métricas de plataformas de streaming.

De esta manera, la IA menciona el susto inmediato, pero también el impacto emocional extenso y la influencia cultural de cada escena. El resultado es una clasificación que se basa en patrones repetitivos de miedo en la audiencia global que ha “disfrutado” de películas de terror.

