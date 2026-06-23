La película que predijo lo que pasará en el Mundial 2026, ¿se confirma la abducción de la selección de Brasil?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ha dado mucho de qué hablar desde su comienzo, pero no solo por la gran justa deportiva que se vive día con día, sino también por las predicciones y la supuesta llegada de los aliens a mitad de un partido.

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¿Qué se sabe sobre la escena La Guerra del Mañana (2021)?

Es importante señalar la escena de la película La Guerra del Mañana, en donde una invasión extraterrestre se hace presente en específico dentro de un partido de Brasil en una Copa del Mundo; es la causante de hacer crecer las especulaciones sobre lo que podría ocurrir en los próximos días.

No obstante, es relevante señalar que no solo se trata de la escena del filme, sino también de las palabras dichas por la vidente Baba Vanga, quien advierte la aparición de una misteriosa luz durante un evento deportivo mundial (contacto extraterrestre).

Además, otra vidente de origen brasileño enfatizó sobre una supuesta abducción de futbolistas durante un encuentro mundialista. Para los internautas, las advertencias de estas videntes contrastan con lo ocurrido dentro de la película de ciencia ficción.

¿Cuándo es el próximo partido de Brasil?

De acuerdo con el programa compartido por la FIFA, el próximo encuentro de Brasil será contra Escocia y se tiene planeado para el próximo miércoles 24 de junio del 2026, en lo que se presenta como la última jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

¿Por qué se ha vuelto tan relevante el tema OVNI dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️?

Es importante señalar que, con el paso de los años, el fenómeno extraterrestre ha ganado gran popularidad, esto a raíz de que las autoridades de Estados Unidos desclasificaran diversos archivos relacionados con avistamientos de objetos y seres no terrestres, lo que para muchos representa la confirmación de vida inteligente no terrestre.