5 canciones para disfrutar el Los Ángeles Azules vs. BTS (México vs. Corea del Sur), próximo partido de la selección en el “Mundial 2026"

Faltan solo algunos días para que La Selección Méxicana se enfrente a Corea del Sur dentro de uno de los encuentros más esperados de la primera tanda, y esto no solo gracias a la rivalidad deportiva, sino al gran cariño que tienen las naciones mutuamente. Por ello, ahora te contamos sobre 5 canciones que tienes que conocer para disfrutar de esta armoniosa rivalidad.

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¿Cuáles son las canciones de BTS y Los Ángeles Azules más escuchadas por cada país?

Para comenzar, tanto México como Corea del Sur son grandes fanáticos de la cultura y música de cada país, y esto lo demuestra el reporte proporcionado por la plataforma de streaming de música más popular del mundo:

En México, la canción más escuchada de BTS es “Dynamite”.

En Corea del Sur, la canción más escuchada de Los Ángeles Azules es “Mis Sentimientos” en específico la versión en donde se integra Ximena Sariñana.

6 canciones que debes conocer para cerrar la sana rivalidad entre Corea del Sur y México

No cabe duda de que la música mexicana cuenta con una fuerte presencia dentro de Corea del Sur, en donde existen temas que se han vuelto parte de la vida cotidiana de los surcoreanos, a tal grado que ya son un clásico.

La Bamba: De origen veracruzano, este tema se baila con frecuencia de manera apilada dentro del apis, además de que es usualmente integrado en contenido académico y televisivo.

Cielito Lindo: Canción considerada como el himno no oficial de México, cuenta con una gran popularidad en todo el mundo y en Corea del Sur, en donde se ha consolidado como un tema muy popular.

Sabor a mí: Este bolero es muy popular dentro del país surcoreano, ya que desde hace tiempo se ha utilizado dentro de las escuelas de vocales de K-pop, como parte del proceso de modulación de voz.

Me Jalo: Este corrido tumbado ha ganado gran popularidad en Corea del Sur; esto es gracias a la gran viralidad con la que cuenta dentro de plataformas digitales y redes sociales.

La Bikina: Esta popular canción es completamente popular en Corea del Sur gracias a la instrumentación del mariachi.

Con este set, Los Imbatibles, estás preparado para celebrar la rivalidad deportiva que existe entre México y Corea del Sur y que se llevará a su límite este próximo 18 de junio.