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Setlist OFICIAL del medio tiempo de la final del Mundial 2026; ¿cuáles fueron TODAS las canciones que cantaron BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber?

¿Te perdiste alguna canción? No temas, te compartimos cuál fue el setlist del show de BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber en el show del Mundial 2026

Setlist OFICIAL del medio tiempo de la final del Mundial 2026; ¿cuáles fueron TODAS las canciones que cantaron BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber.jpeg
Setlist oficial del medio tiempo de la final del mundial 2026|Crédito: Getty Images

Escrito por: Karla Salinas

El show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ fue muy esperado por todos, en especial por conocer cuál iba a ser el setlist oficial de los cantantes, escenario que obviamente fue dominado por BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber, que con sus éxitos se encargaron de encender el ambiente de los asistentes.

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Si te perdiste de alguna canción o deseas saber cuáles cantaron, hoy te traemos la lista completa de cada uno de los hits que se interpretaron, para que puedas revivir el esperado momento.

¿Qué canciones cantaron en el show de medio tiempo?

El setlist del show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ fue sorprendido por sus múltiples presentaciones, en las que cada uno de sus asistentes se encargó de entender todas las canciones a todo volumen. En el reconocido show, estas fueron las melodías que interpretaron BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber:

  1. La primera en aparecer fue Madonna con la canción de “Music”, uno de los hits más recordados por su ritmo electrónico. 
  2. Después de ella, llegó el maestro Gustavo Dudamel junto al NY Philharmonic, la Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Bijan Mortazavi y Los Muppets, interpretando Seven Nation Army.
  3. Continuamos con BTS, quienes encendieron al público con su hit “Dynamite”.
  4. El siguiente en dominar el escenario fue Justin Bieber con “Everything Hallelujah”.
  5. Obviamente, no podía faltar Shakira con Burna Boy, quienes cantaron “Dai Dai”, su tema especial para el campeonato de fútbol. 
  6. Por último, tenemos a Coldplay, quien interpretó “We Dance”, cerrando con broche de oro. 

¿Cuánto ganaron por la presentación?

A diferencia de otros eventos, en este caso las celebridades de BTS, Madonna, Shakira y Justin Bieber por participar en el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, no van a recibir una paga. Debido a que un dólar de cada entrada vendida será enviado al Fondo de Educación Global Citizen.

Ya conoces el setlist que se interpretó en el importante evento deportivo, acercándonos al importante cierre del partido. Cuéntanos, ¿cuál fue tu canción favorita o tu coreografía favorita?

@rolam86

El show del medio tiempo de la final del mundial 2026

♬ sonido original - El rola🍀🦅

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