HUNTRX, Bad Bunny o Sabrina Carpenter: Rolling Stone lanza sus predicciones para nominados al Grammy 2026 en Canción del Año

La famosa revista Rolling Stone ha sacado sus predicciones para Canción del Año en los Grammy del 2026, y no solo eso, también ha dicho cuál de las nominadas va a ganar y también cuál debería ganar, según su propio criterio. En esta lista encontramos una diversidad grande donde vemos a HUNTRX, Bad Bunny hasta Lady Gaga.

Esta es la lista de predicciones para Canción del Año:



Manchild - Sabrina Carpenter

That’s So True - Gracie Abrams

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar ft. Sza

The Subway - Chappell Roan

Baile Inolvidable - Bad Bunny

Golden - HUNTRX

Ordinary - Alex Warren

Y si te preguntas cuál de estas sonadas canciones podría llevarse el Grammy pues según Rolling Stone la que ganará será Manchild de Sabrina Carpenter, la cual ya ha ganado dos Grammy, uno en la categoría de Mejor Álbum de Pop Vocal y otro en Mejor Interpretación Vocal Pop Solista, por lo que, si las predicciones están correctas, este sería su primer premio en Canción del Año.

Pero para la revista no necesariamente Sabrina Carpenter es quien debería de ganar Canción del Año, pues mencionan que quien debería llevarse el premio tendría que ser Gracie Abrams con That’s So True, quien es elogiada por su capacidad de hacer un gran storytelling a través de sus líricas.

¿Qué opinaron las redes de las predicciones de Rolling Stone?

Muchos ya han reaccionado a través de redes sociales sobre las predicciones de Canción del Año para los Grammy 2026, y es que muchos no están nada de acuerdo con la lista mientras otros ya tienen sus apuestas.

“Si gana Manchild tiraré mi celular al océano y comenzaré una nueva vida como barista en Italia”, “Baile Inolvidable es la única canción que importa de esa lista, el resto parece haber sido escrito con IA mientras tenía una crisis existencial”, son de los comentarios más destacados, mientras que ya empiezan a haber peleas entre fandoms, donde cada quién defiende a su favorito explicando por qué sus canciones son mejores que las de los demás.

¿Tú ya tienes a tu favorita? ¿Está dentro de la lista o tienes otras propuestas?

¿Cuándo son los Grammy 2026?

Los Grammy 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero.