OFICIAL: Metallica dará un concierto Fórmula Uno en El Gran Premio de Abu Dhabi

Este lunes, la legendaria banda Metallica ha confirmado su participación en El Gran Premio de Fórmula 1 Etihad Airways de Abu Dhabi el próximo sábado 6 de diciembre de 2025, en lo que promete ser uno de los eventos del año, donde el automovilismo y el metal se unirán en un concierto único.

El concierto y la carrera serán en el Etihad Park en Yas Island, donde nos esperará una semana intensa llena de lo mejor de las carreras de la Fórmula Uno y de la escena musical internacional, pues se ha confirmado que en este evento también se contará con los actos en vivo de Katy Perry y Benson Boone.

¿Cómo será el concierto de Metallica en la Fórmula Uno?

Eventos como El Gran Premio de la Fórmula Uno se han hecho de gran popularidad en los últimos 10 años, por lo que para cerrar con broche de oro, han sumado eventos musicales en vivo, donde los After-Race Concerts (Conciertos después de la carrera) han sido parte de estas competencias de velocidad y destreza.

Con este anuncio, Metallica se ha unido a Benson Boone quien se presentará el jueves 4 de diciembre y a Katy Perry quien cerrará el domingo 7 de diciembre en lo que se espera que sea una gran semana llena de velocidad y música sin igual.

¿Qué se espera de esta presentación de Metallica en El Gran Premio de Abu Dhabi?

Sin duda alguna, Metallica es una de las bandas más legendarias de todos los tiempos, por ello han marcado a más de una generación y hoy, a más de cuatro décadas de su formación, han logrado trascender entre sus fans de todo el mundo.

James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Robert Trujillo harán vibrar uno de los eventos del automovilismo más esperados de este año, donde se espera que suenen sus mejores éxitos como “One”, “Master Of Puppets”, “Enter Sandman”, “The Unforgiven” y “Nothing Else Matters”, entre otros.