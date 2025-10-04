Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY sábado 4 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?; cartelera completa y precios de boletos confirmados

Este fin de semana arrancarán las Fiestas de Octubre 2025, en donde se presentarán los artistas más importantes del país, así como algunas voces icónicas de habla hispana. Este sábado, en el Auditorio Benito Juárez de Zapopán, Jalisco, se escucharán los clásicos de rock, mientras que en el Palenque se entonarán algunos de los temas más populares del regional mexicano durante la última década.

En el Auditorio Benito Juárez se presentará Icons Of Classic Rock, en donde participarán Dave Evans (ex integrante de AC/DC), Johnny Edwards (ex integrante de Foreigner), Paul Shortino (ex integrante de Quiet Riot), Alex Ligertwood (ex integrante de Santana), Dave Bickler (ex integrante de Survivor) y Wally Palmar (de The Romantics).

Mientras que en el Palenque se presentará Grupo Firme, liderado por Eduin Caz, quienes han alcanzado el éxito por temas como ‘Ya Supérame’ y ‘En tu perra vida’. Además, también se presentarán al día siguiente.

Este es el precio de los boletos para las Fiestas de Octubre 2025

Los precios de los boletos de entrada a las Fiestas de Octubre tuvieron un ligero aumento y el costo quedó así: público en general 60 pesos, niñas y niños de 3 a 12 años 30 pesos, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad 30 pesos. Ingreso a canica azul 40 pesos y las escuelas 30 pesos.

Se pueden adquirir directamente en las taquillas del recinto, además del acceso a los conciertos, incluye acceso a las instalaciones, donde hay juegos, comida y mucho más.

Para los conciertos se informó que los costos van de los 400 a los 2 mil pesos, y para las zonas preferentes, de esta nueva cartelera la preventa estará disponible a partir del domingo 24 de agosto a través de Ticketmaster.

