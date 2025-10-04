Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY sábado 4 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?; cartelera completa y precios de boletos confirmados

Las Fiestas de Octubre 2025 ya están aquí con un line-up espectacular para una serie de conciertos, y este sábado 4 de octubre la música sube de nivel con la presentación de Icons of Classic Rock, quienes estarán presentes en el Auditorio Benito Juárez. El espectáculo promete una noche de clásicos que marcaron generaciones, con voces y músicos originales de bandas que hicieron historia en el Rock.

Fiestas de octubre 2025: ¿Quiénes son los Icons of Classic Rock?

En definitiva, Icons of Classic Rock no es un grupo cualquiera, es una alianza de leyendas del rock internacional que se han unido para revivir en vivo los himnos que definieron a la música desde los años 70 y 80. El proyecto ha reunido a exintegrantes y voces de agrupaciones como:



Journey

Kansas

Toto

Santana

Chicago

Boston

Cada concierto se convierte en una especie de viaje en el tiempo para los fans, con interpretaciones en vivo que mantienen viva la esencia del rock clásico, pero con la energía de hoy.

Lo que debes saber si vas al concierto

El concierto se dará en el Auditorio Benito Juárez, Zapopan, Jalisco, que es una de las sedes oficiales de las Fiestas de Octubre. La cita es a las 8:00 p.m. Los boletos se pueden adquirir en taquillas y a través de la página oficial del evento.

Recuerda que, además del concierto, los asistentes pueden disfrutar de las tradicionales atracciones de la feria: desde juegos mecánicos hasta pabellones gastronómicos con lo mejor de la comida típica jalisciense.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del Rock?

También te puede interesar: ¿Kirsten Dunst se apunta a un ‘Spider-Man 4’?: quiere explorar a Peter Parker y MJ como padres