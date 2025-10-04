El INCREÍBLE récord que impone Zoé en el rock en español con sus conciertos en el Estadio GNP

Zoé culminó con su primera ronda de conciertos en el Estadio GNP, entregando un total de cuatro shows a todos sus fanáticos que han podido disfrutar un setlist lleno de éxitos, incluyendo gran parte del Memo Rex, uno de los discos más icónicos en la historia de la banda de rock en español, todo esto en medio de buenos comentarios y algunas críticas que acusan supuesto playback.

Con estas presentaciones y pensando que la fecha restante a venderse del 12 de noviembre también llegue a agotarse como las 5 anteriores, serán un total de seis fechas con 390,000 asistentes, con lo cual Zoé se quedará definitivamente con un récord que ninguna banda de rock en español había logrado: llenar 6 veces el Estadio GNP y convocar una gran multitud.

Hasta el momento, el número de personas convocadas por Zoé solo se puede comparar a la multitud que asistió al Festival de Avándaro en 1971, en donde se calcula una entrada oficial entre 150 y 300 mil personas, aunque algunas fuentes presumen que fueron un total de 500 mil asistentes, sin embargo, se presentaron varias bandas como Three Souls in My Mind (hoy El Tri), Dug Dug’s, El Amor, Bandido, División del Norte, La Tribu, El Ritual, El Epílogo, y Love Army.

Además, ninguna banda de rock en español o mexicano había logrado llenar más de tres fechas en el Estadio GNP, siendo Panteón Rococó en 2021 la única agrupación que se le acerca con tres fechas en el mismo recinto, superando incluso a leyendas como Héroes del Silencio, Soda Stereo, Caifanes o Café Tacuba.

¿Cuándo salen a la venta los boletos del concierto de Zoé el 12 de noviembre en el Estadio GNP?

Zoé tendrá una sexta fecha en el Estadio GNP el próximo miércoles 12 de noviembre y la preventa de boletos para este concierto se llevará a cabo el 6 de octubre a las 6:00 pm tiempo del centro de México con la conocida tarjeta bancaria y la venta en general el 7 de octubre en el mismo horario.

El jueves 13 de noviembre concluirá su serie de conciertos en este mítico recinto para entregar a sus fans un total de 6 conciertos.