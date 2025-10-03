OFICIAL: Zoé dará un sexto concierto en el Estadio GNP de la CDMX ¿Cuándo será la preventa, venta? Precios de los boletos, horarios y MÁS

Este jueves 02 de octubre, la banda Zoé ofreció su cuarto concierto en el Estadio GNP, donde ciertamente han marcado un hito histórico pues además de haber tenido 5 noches confirmadas, hicieron oficial una sexta este 12 de noviembre.

Y es que su regreso a los escenarios con la gira “Rexsexex” y los 20 años de su disco “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea”, la banda se ha lucido en la Ciudad de México, lo que los confirma como una de las últimas grandes bandas de rock mexicano.

¿Qué sabemos sobre el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP?

Durante su cuarta presentación en este icónico recinto de la Ciudad de México, la banda liderada por León Larregui informó de manera exclusiva que ofrecerá un sexto concierto tras haber llenado el Estadio los pasados 27, 28 de septiembre y el 01 y el 02 de octubre, siendo que su quinto concierto será el 13 de noviembre.

Ante cinco conciertos en sold-out, fue que Zoé escuchó a sus fans y accedieron a volverse a presentar en el Estadio GNP, en lo que marca un hecho histórico para una banda de rock siendo que este género no ha dominado en las listas de popularidad en los últimos años.

¿Cuándo será la preventa y venta de boletos para el nuevo concierto de Zoé en CDMX?

A través de sus redes sociales, la banda informó que la preventa Banamex será el próximo lunes 06 de octubre a las 11 a.m. y la venta al público en general será un día después, el martes 07 de octubre a la misma hora.

Los boletos para este nuevo concierto de Zoé estarán a la venta a través de la plataforma de TicketMaster, tal como han sido en sus cinco conciertos vendidos.

¿Cuáles serán los precios de los boletos para este concierto?

Aunque los precios aún no han sido lanzados de manera oficial, se espera que esta nueva fecha mantenga los costos anteriores, siendo que se espera un show similar a los que la banda ha ofrecido, a excepción del anuncio del artista o banda que abrirá el concierto.

