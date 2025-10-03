¿Nicki Nicole lesionó a Lamine Yamal? El jugador del FC Barcelona ha sido baja de nuevo por sus molestias en la zona del pubis y fans acusan a su novia

Este viernes se confirmó una nueva lesión de la joya del FC Barcelona, Lamine Yamal, lo cuál ha encendido las alarmas dentro de la institución culé, pero lo que más ha llamado la atención de los seguidores de este club es la zona que se ha lesionado y su relación con la cantante de 25 años, Nicki Nicole.

Sería la segunda vez que Lamine Yamal se lesiona la zona del pubis en menos de un mes, por lo que fanáticos ya comienzan a señalar a Nicki Nicole como una de las posibles causas que han mermado la actividad del jugador español.

¿Nicki Nicole lesionó a Lamine Yamal?

Diversos seguidores del jugador de 18 años, señalan que estas lesiones se han hecho presentes desde que Lamine inició su relación con la cantante argentina, generando polémica respecto al entorno de Lamine Yamal.

De acuerdo con el parte médico señalan que “Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, comunicó el Barça.

Ante estas palabras los seguidores del conjunto Catalán y Lamine se han vuelto contra Nicki Nicole, donde usuarios llenaron sus publicaciones con comentarios como:

“No me lesiones más al nene”

“No lesiones a la futura cabra”

“Lo que le estás haciendo a Lamine es de estudio”

“Nos estás lesionando a nuestro 10”

“Tu trabajo está hecho, hala Madrid”

¿Por qué te puedes lesionar la zona del pubis?

Una lesión en el pubis, es conocida pubalgia u osteopatía de pubis, es un dolor en la zona de la ingle y el pubis que se produce por el estrés, la inflamación o la sobrecarga de la sínfisis púbica, el hueso que conecta la pelvis.

Esta generalmente, se debe a un uso excesivo y repetitivo de la musculatura aductora y abdominal, lo que se ve en deportes que implican cambios bruscos de dirección, aceleraciones o patadas, como el fútbol.