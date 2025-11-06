La NFL llegará a España y lo hace con un medio tiempo de lujo: Bizarrap y Daddy Yankee

Ahora si que como dicen por ahí, ¡qué afortunados son algunos!. El primer partido de la NFL en España no solo será un evento deportivo histórico, sino también una fiesta musical sin precedentes. La liga ha confirmado que Bizarrap y Daddy Yankee serán los encargados del show de medio tiempo el próximo 16 de noviembre, cuando los Washington Commanders se enfrenten a los Miami Dolphins en el imponente Estadio Santiago Bernabéu.

La NFL llega a España con ritmo latino: Bizarrap y Daddy Yankee harán historia en Madrid

Este espectáculo marca el regreso de Daddy Yankee a los escenarios tras haberse retirado hace unos años, y por si fuera poco, también será la primera vez que comparte escenario con Bizarrap, uno de los productores más exitosos y escuchados del mundo.

Una colaboración explosiva: “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”

A penas ayer se reveló la colaboración de ambas celebridades y ahora, podemos esperar que este nuevo tema debutará durante el espectaculo de medio tiempo que ofrecerán los artista. El productor argentino, ganador de cuatro premios Grammy Latinos, aseguró sentirse honrado por participar en un evento de esta magnitud: “Tener la oportunidad de encabezar el espectáculo de medio tiempo para el primer partido de la NFL en España es un gran honor. Especialmente junto a Daddy Yankee, una leyenda”, expresó Bizarrap en un comunicado oficial.

Por su parte, Daddy Yankee, conocido mundialmente como el Rey del Reggaetón, se mostró entusiasmado por volver a los escenarios con un tema que promete encender al público madrileño: “Me siento muy feliz con la música y la increíble pista que hemos creado juntos”, declaró el artista puertorriqueño.

Un show que promete romper récords

Con el Estadio Santiago Bernabéu como escenario y dos de los nombres más grandes de la música latina al frente, el espectáculo promete ser uno de los momentos más memorables y comentados del año.

