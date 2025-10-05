Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY domingo 05 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?; y precios de boletos confirmados

Este domingo 05 continuarán las tan esperadas Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025, festividades que llenarán de música, baile y diversión esta entidad por todo este mes, donde tanto el público tapatío como demás turistas podrán vivir grandes experiencias y no podemos esperar por los conciertos de este día de Grupo Firme y Banda el Recodo.

Las Fiestas de Octubre de este 2025 iniciaron este viernes 03 de octubre con su programa de conciertos, en lo que será un fin de semana épico y lleno de música de banda.

¿Cómo comprar boletos para los conciertos de las Fiestas de Octubre de Guadalajara?

Los asistentes podrán comprar sus entradas para el concierto de Banda El Recodo o Grupo Firme a través de las taquillas del lugar o podrán anticiparse en el mismo sitio web de la festividad, pues estos accesos son limitados y podrían acabarse en poco tiempo.

Las entradas para estos accesos tienen un costo diferente por artista y por recinto.

El concierto de Grupo Firme en las Fiestas de Octubre de Guadalajara será en el Palenque y tendrán precios que van desde los $1,200 en general hasta los $5,400 en VIP.

Por otro lado, los boletos de menor precio para el concierto de Banda El Recodo en el Auditorio Benito Juárez cuestan $300 y van hasta los $1,400.

¿Cuál es la cartelera completa de las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025?

Palenque:

Alfredo Olivas

Grupo Firme

Julión Álvarez

Alejandro Fernández

Carín León

Banda MS

Christian Nodal

Edith Márquez

Gabito Ballesteros

Luis R. Conriquez

Auditorio Benito Juárez:

Sebastián Yatra

Banda el Recodo

Zoé

Camila

Caifanes

Enjambre

Los Ángeles Azules

DLD y Kinky

Ha-Ash

Belinda

Morat

Piso 21

Carlos Vives

Intocable

Bad Gyal

El acceso a Los demás día, tendrá un costo de $60 pesos, pero para adultos mayores y estudiantes será de $30 y para menores de 12 años $25. Menores de tres años y personas con discapacidad podrán entrar de manera gratuita.