¡BTS vuelven a estar juntos! Captan a la banda en Corea del Sur luego de trabajar en su nuevo disco

¡Bienvenidos a casa BTS! Este miércoles fueron captados llegando juntos al aeropuerto de Corea del Sur a J-Hope, SUGA, RM y Jungkook; además de que se V y Jimin fueron vistos aterrizando horas antes en el mismo lugar, lo que supone que están juntos de nuevo porque Jin ha estado en el país desde hace días.

Se calcula que estuvieron cerca de un mes y una semana en Los Ángeles trabajando en lo que será su próximo álbum de estudio, mismo que marcaría su “comeback” (regreso) como agrupación y el ARMY no podría estar más contento con esta noticia.

Todo listo para el regreso de BTS

El pasado 1 de julio, la agrupación hizo el anuncio de su regreso, el cuál vendría acompañado de un nuevo disco y una gira mundial programada para la primavera del 2026, noticias que sacudieron a toda la comunidad fan del K-Pop.

Como si este regreso no nos emocionara lo suficiente, el próximo mes se realizará el evento mundial “BTS Movie Weeks”, donde se proyectarán cuatro de los conciertos más significativos que han tenido como agrupación, lo cuales están remasterizados en 4K y 5.1 surround sound en más de 2,500 cines de 65 países y sí, México figura en esta lista.

¿Cuándo será el BTS Movie Weeks en México?

Del 24 de septiembre hasta el 5 de octubre algunas salas de cine de la República Mexicana proyectarán conciertos de la mejor banda de K-Pop de todos los tiempos, dándole al ARMY una de las mejores experiencias jamás vistas.

¿Qué conciertos proyectarán?

BTS 2016 Live: 花樣年華 On Stage : Epilogue Remastered

BTS 2017 Live Trilogy Episode III: The Wings Tour The Final Remastered

BTS 2019 World Tour “Love Yourself: Speak Yourself” London Remastered

BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered.