Prensa internacional se rinde ante LUX, el nuevo disco de Rosalía: Estreno y TODO lo que debes saber

Mucho se ha hablado de ‘LUX’, el nuevo disco de Rosalía con el que ha plantado una postura única respecto a lo que de acuerdo con la industria musical, una figura del pop tendría que sonar donde incluso prensa internacional como Rolling Stone lo ha catalogado como un álbum "trascendental que no se parece a nada más en la música actual".

Si bien "Berghain" fue el primer adelanto que pudimos escuchar de Rosalía, el hype por esta nueva era está llegando a nuevos límites, pues la artista española ha logrado centrarse en la mira internacional, donde incluso uno de los medios más reconocidos de toda la música ha puntuado a ‘LUX’ con 5 estrellas de 5.

¿Qué se sabe de LUX?

Durante estas primeras escuchas, se ha calificado este disco como uno de los mejores que ha publicado la artista, donde el concepto es sumamente importante pues, cuenta con cuatro movimientos, mismos que dividen las 18 canciones que abordan procesos distintos.

Las transiciones entre los géneros musicales que suenan entre lo clásico donde fue acompañada de La Orquesta de Londres y lo experimental con sonidos que juegan con la electrónica, el experimental, el hyper pop y su característico acercamiento a la música española cautivarán a millones de fans.

La culturalidad impresa en los idiomas en los que Rosalía canta, también relatan lo que ha sido su vida tras convertirse en una estrella mundial, con el que busca llegar a toda la gente posible, en palabras de la artista.

¿Qué esperar de LUX?

Cuando se lleva el performance como un estilo de vida y la vida como un performance la claridad del arte puede deslumbrar, aunque bien lo dice el nombre ‘LUX’ es un rayo que ilumina, ¿Está pensando para sus fanáticos? Este parecería ser un trabajo más a interpretación, donde tanto simbolismo podría darle diversos significados a este trabajo.

Lejos de pretensiones, este nuevo disco de Rosalía podría ser una declaración a una verdad, y como bien ella ha dicho antes: “Yo soy muy mía, yo me transformo”, esta es lo que vivió en este proceso, donde la artista ha contado que pasó de todo: amor, desamor, experiencias, reinvención y sobre todo: una búsqueda.

¿Cuándo se estrena LUX de Rosalía?

Este disco estará disponible a partir de las 00:00 hrs de este viernes 7 de noviembre en TODAS las plataformas digitales, aunque es importante que sepas que no todo el disco se podrá escuchar, pues la versión completa únicamente llegará de manera física.

Se espera que meses después con alguna versión "Deluxe" el disco llegue en su totalidad a streaming, aunque por ahora son solo especulaciones, siendo una apuesta interesante por volver a los formatos físicos.