Shakira regresa a la CDMX como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

La cantante colombiana Shakira regresará a la CDMX este martes 26, miércoles 27 y viernes 29 de agosto como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, con las que sumará 12 fechas en el Estadio GNP (antes Foro Sol), siendo la única artista en haber conseguido este logro.

Tras haber llenado en su totalidad el Estadio GNP en 9 ocasiones, la artista ofrecerá tres shows más, convirtiéndose en la primera artista en haber vendido poco más de un millón de boletos en una misma gira en México, de acuerdo con Ocesa.

Este tour ha ofrecido 26 fechas en México en un lapso de “dos tiempos”, pues tras su primer paso en el mes de marzo, la cantautora agotó “sin esfuerzo” siete noches consecutivas en el Estadio GNP de la CDMX.

El regreso de Shakira a México

Para finales de agosto (los días 26, 27, 29 y 30) ShakiraShakira ofrecerá cuatro noches únicas cargadas de mucha música, nostalgia y un show que solo esta artista puede dar, siendo que la última fecha de la artista en la Ciudad de México será el jueves 18 de septiembre, rompiendo el récord antes establecido por Grupo Firme de nueve conciertos.

Por si fuera poco, la cantante de 48 años también estará ofreciendo un par de conciertos en Guadalajara, en el conocido Estadio Akron los próximos 6 y 7 de septiembre, demostrando la conexión y cariño con su público mexicano.

¿Por qué el público mexicano es tan fan de Shakira?

Desde su primer álbum ‘Pies Descalzos’ (1995) de donde se desprenden canciones como “Antología”, “Pies Descalzos, “Sueños Blancos”, “Dónde Estás Corazón”, La Loba se ganó el cariño y admiración del público azteca, pues estas primeras canciones eran muy cargadas de sentimiento y letras con las que más de una generación se han identificado, siendo solo su primer trabajo.

Sus próximos discos: ‘Donde Estan Los Ladrones’ (1998), ‘Servicio De Lavandería’ (2001) y ‘Fijación Oral Volumen 1’ (2005) la consagraron como una de las artistas más versátiles y talentosas de las últimas décadas, poco antes de entrar a una faceta más pop con la que se hizo un completo ícono mundial.

¡No te quedes sin vivir esta increíble experiencia y canta tus canciones favoritas de Shakira!