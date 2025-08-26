Este era el sándwich favorito de Elvis, por el cuál viajó más de 3 mil kilómetros en una noche

El nombre de Elvis Presley es uno de los que ha quedado inscritos en la historia de la cultura pop por los aportes que hizo con su música, sus películas y sus conciertos en vivo, pero poco se habla sobre su peculiar estilo para comer sándwiches.

Quizá no tengamos mucho en común con el artista que fue apodado como “El Rey del Rock And Roll”, pero a la hora de hablar sobre sus gustos culinarios, seguramente algo tendremos en común (o no).

Este era el sándwich favorito de Elvis Presley

El famoso y peculiar snack es conocido como “Fool’s Gold Loaf”, un sándwich que era conformado por ingredientes y cantidades poco comunes pero que fascinaban al artista.

Ingredientes:



Una hogaza entera de pan blanco (tipo baguette grande).

1 frasco completo de mantequilla de maní.

1 frasco de mermelada de uva .

. Aproximadamente 450 gramos de tocino frito y completamente crujiente.

frito y completamente crujiente. Se estima que un solo sándwich contaba con más de 8,000 calorías, haciéndolo un platillo ciertamente poco saludable.

El gusto de Elvis por este platillo

Dicho emparedado solamente era servido como a Elvis le gustaba en un restaurante llamado Colorado Mine Company en Denver, lugar al que Elvis frecuentaba solamente para hacerse de este “manjar”.

Se dice que el amor de Elvis Presley por este sándwich era tanto que en 1976, el cantante tenía antojo de uno así que tomó su avión privado conocido como “Lisa Marie” desde Memphis hasta Denver para algunos y regresar a Graceland esa misma noche. Ese viaje viaje era de más de 1,040 millas (cerca de 1,674 kilómetros).

Elvis Aaron Presley murió el 16 de agosto de 1976 a la edad de 42 años tras varios años con afectaciones de salud y un gran declive en su vida personal y carrera.

