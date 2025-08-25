Preventa para fans, fechas y TODO lo que debes de saber sobre los conciertos de Big Time Rush en México

¡No es un sueño! Big Time Rush volverá a México este próximo febrero de 2026 como parte de su gira ‘In Real Life Worldwide 2026’, donde también llegarán a Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Hawái, Australia y Dubái; y aquí te tenemos todos los detalles sobre este imperdible concierto que nos hará recordar a una de nuestras series favoritas.

Los “rushers” del mundo están más que contentos con la próxima gira mundial de Big Time Rush que nos traerá a Kendall, Logan, James y Carlos de vuelta a los escenarios después de algunos años de su último paso por México.

¿Cuándo vendrá Big Time Rush a México?

La boyband confirmó su regreso a tierras aztecas para febrero del próximo año, donde llegarán a Monterrey, Guadalajara y a la CDMX y en los últimos minutos han confirmado en qué recintos estarán.

Guadalajara : martes 17 de febrero de 2026 - Auditorio Telmex

: martes 17 de febrero de 2026 - Monterrey : jueves 19 de febrero de 2026 - Auditorio Banamex

: jueves 19 de febrero de 2026 - Ciudad de México: sábado 21 de febrero de 2026 - Palacio de los Deportes

Preventa y venta de boletos para el concierto

La banda anunció a través de sus redes sociales que la preventa exclusiva para miembros del Fan Club será este próximo miércoles 27 de agosto en punto de las 10:00 am hasta las 10:00 pm para que lo tomes a consideración y encuentres los mejores lugares.

La preventa Banamex será el jueves 28 de agosto en un horario de 10:00 am a 11:59 pm y la venta general al público será el viernes 29 de agosto a partir de las 11:00 am. Todos los tipos de boletos se podrán adquirir a través del sistema de TicketMaster.

¿Por qué este concierto nos emociona tanto?

Esta nueva gira mundial de Big Time Rush nos dará noches llenas de música y nostalgia con un gran repertorio que marcó a millones de fanáticos desde el inicio de la serie en 2009, además de que han confirmado la participación como invitados de Katelyn Traver (Jo Taylor) y Stephen Kramer Glickman (Gustavo Rocque).

Los “rushers” esperan éxitos como: “Boyfriend”, “Windows Down”, “Big Time Rush” o “Any Kind of Guy”, así que no te puedes perder de este gran concierto durante su paso por México.