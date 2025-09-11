Oscar Antonio “N”, considerado principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por fuerzas federales de seguridad.

¿De qué acusan a supuesto operador financiero del CJNG?

Este hombre, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, junto con Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) y Fiscalía General de la República (FGR), lo detuvieron.

Hombre ligado al CJNG venía llegando de Barcelona

Trabajos de investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y en cumplimiento a una orden de aprehensión, integrantes de GN y Ejército Mexicano, en coordinación con Marina, SSPC y CNI, detuvieron en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Oscar Antonio “N”, quien procedía de un vuelo de Barcelona, España.

Revelan forma de operar de Oscar Antonio “N”, ligado al CJNG

A Oscar “N” se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, y es considerado el principal operador financiero de dicho cártel, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.