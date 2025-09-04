Escondió vehículo que usaron en asalto en CDMX y lo detienen: robo duró segundos (VIDEO)

Luego de darse a conocer ayer el asalto a cuatro hombres en la colonia Del Valle, Ciudad de México (CDMX), un presunto implicado fue detenido por esconder el vehículo que usaron dos ladrones tras escapar.

El detenido fue identificado como Jesús Manuel “N”, de 43 años, señalado como la persona que presuntamente ayudó a ocultar una motocicleta en la que viajaban los dos probables responsables de cometer el atraco.

30 segundos le bastaron a un par de #ladrones para despojar de sus pertenencias a cuatro hombres que caminaban en la calle de Providencia de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez de la #CDMXhttps://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/N0jnX60gqD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 4, 2025

Vehículo usado en asalto en la Del Valle fue abandonado

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, este jueves 4 de septiembre de 2025 se supo que la motocicleta fue abandonada en calles aledañas a la zona del robo.

El asalto ocurrió en la calle Providencia, a unas cuantas cuadras de la avenida de los Insurgentes, una de las principales vialidades de la capital.

Tras tomar conocimiento del asalto a cuatro personas que caminaban por dicha calle, los oficiales realizaron trabajos de investigación que derivaron en el aseguramiento de la motocicleta posiblemente utilizada por los sujetos y en la detención de su tripulante.

Buscan a dos por asalto en CDMX en colonia Del Valle

Aunque hasta este momento, los dos hombres que iban a bordo de la motocicleta y que se detuvieron para despojar de sus pertenencias a los cuatro ciudadanos no han sido detenidos, pero policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) continúan en la búsqueda de ellos.

Al dar seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia en la zona y las de los comercios y viviendas aledañas, los policías identificaron la motocicleta color verde con negro en la que se transportaban los probables implicados, la cual fue abandonada en calles aledañas y posteriormente un hombre la recogió para ocultarla.

Al continuar con las acciones de investigación, se ubicó dicha unidad en la calle Linares y su cruce con el Eje 8 Sur, en la colonia Del Valle Sur, cuyo tripulante, al parecer, quien la ocultó, manipulaba lo que a simple vista parecía una pistola.

Luego de hacerle una revisión preventiva, le hallaron un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, dos paquetes y un frasco con una hierba verde similar a la marihuana, una báscula gramera y dos cascos de motociclista.

El hombre de 43 años de edad fue detenido y junto con lo asegurado, y la motocicleta con placas de circulación del Estado de México que fue identificada como la utilizada por los sujetos durante el robo, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, informó que en menos de 24 horas, policías de la SSC de CDMX, detuvieron a este presunto implicado en el asalto a cuatro personas en calles de la colonia Del Valle.