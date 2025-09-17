Madre e hijo mueren atrapados en camioneta por inundación en Tlajomulco, Jalisco

Se desbordó el arroyo Seco en la colonia Los Sauces del municipio de Tlajomulco, Jalisco, donde una familia quedó atrapada dentro de su camioneta al intentar escapar de la severa inundación.

De acuerdo con testigos, los afectados gritaron desesperados pidiendo ayuda porque el agua ya los alcanzaba. Sin embargo, el vehículo se apagó y quedaron varados sin posibilidad de salir debido a la severa inundación.

Roberto González, vecino de la zona, relató: “Gritaron y pidieron ayuda, pero la corriente estaba muy fuerte, ¿cómo los ayudabas? Quisieron salir porque viven en la casa de la esquina”.

El intento desesperado por salvar a sus padres de la inundación en Guadalajara

El hijo, de 37 años, intentó poner a salvo a sus padres —uno de ellos con discapacidad— subiéndolos a la camioneta y buscando salir por la calle Lima. Pero en cuestión de segundos, el nivel del agua subió hasta metro y medio, imposibilitando cualquier escape.

La madre y el hijo quedaron atrapados y fallecieron dentro del vehículo, a escasos metros de su hogar. El padre fue rescatado con vida y trasladado a una clínica.

Miguel Ángel Valdivia, hermano e hijo de las víctimas, contó entre lágrimas: “Nos llamó un vecino, que no sabían cómo estaban. Rápido nos venimos y ya los encontramos ahí fallecidos; a mi papá lo llevaron a una clínica, no sabemos cómo esté”.

Autoridades investigan la causa de muerte

En un primer reporte, autoridades señalaron que la causa de muerte podría estar relacionada con intoxicación por solventes. Sin embargo, peritos forenses serán quienes determinen si madre e hijo murieron ahogados, por hipotermia o intoxicación.

Vecinos recordaron que esta no es la primera vez que el arroyo se desborda, provocando inundaciones graves en la zona. Muchos coinciden en que la falta de infraestructura y prevención sigue dejando en riesgo a las familias cada temporada de lluvias para así evitar que se sigan repitiendo este tipo de desgracias.

Recordemos que con estos dos fallecimientos, la cifra de víctimas por el temporal de lluvias de 2025 en el estado aumenta a 20.