Jalisco en alerta por lluvias: Municipios quedan bajo el agua y suspenden rutas de transporte

La temporada de lluvias ha golpeado fuertemente al estado de Jalisco, dejando a su paso inundaciones, pérdidas materiales, y lamentablemente, también muertos.

Hasta este martes 9 de septiembre, se tiene registro de 16 personas que han fallecido tras el desbordamiento de ríos y arroyos en diversas localidades, la última víctima fue un adulto mayor que fue arrastrado por la corriente en el municipio de Cocula, la noche de este lunes.

Emergencia en Tlajomulco y Ocotlán por lluvias

En Tlajomulco de Zúñiga, las fuertes lluvias registradas por la noche y madrugada, provocaron encharcamientos en al menos 50 viviendas de diferentes fraccionamientos.

Colonias como El Mante, Santa María Tequepexpan y San Sebastiánito fueron de las más afectadas, además de vialidades como Adolf Horn, avenida Concepción y calle Primero de Mayo, causando caos vial.

En Zapopan se viralizó un video de jóvenes usando kayaks para trasladarse, debido a que las calles literalmente se conviritieron en ríos.

Por otro lado, en Ocotlán, el desbordamiento del río Zula afectó a aproximadamente 200 familias. Ante la emergencia, las autoridades locales implementaron el Plan DN-III-E, para apoyar a los damnificados y trasladarlos a refugios seguros.

Tragedia en #Cocula... La #tormenta del lunes, desbordó el #RíoCocula en #LosCamichines. La corriente arrastró 13 vehículos, entre ellos el de un hombre que no pudo ser rescatado y murió. Se inundaron también (hasta metro y medio de altura) varias viviendas.📹#ConSeguridadJalisco pic.twitter.com/VFpop7Cp6P — @Elcu4rtodeGuerr4 (@Magueycomunica) September 9, 2025

¡Le encontraron el lado bueno al mal tiempo! 🚣🏻‍♂️



Tras la fuerte tormenta de este lunes por la noche, ciudadanos aprovecharon las calles inundadas para pasearse en kayak. pic.twitter.com/fJ3KLvlyaO — quiero tv (@quierotv_gdl) September 9, 2025

Suspenden servicio de transporte público en Jalisco

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que, debido a las inundaciones, varias rutas de transporte público han sido suspendidas temporalmente:



Rutas sin servicio: C102, C103, C111, C111 V3, C77 y T13-D Cajititlán.

Rutas con servicio limitado: C113 Aqua, C113 Valle Dorado, C113 Villas, C41-V1, C41-V1 Valle de Tejeda, y C41-V2.

Rutas con avance lento: C50-V1 y V2, C67-V1 y V2.

Se recomienda a los usuarios mantenerse informados sobre cambios en el servicio y planificar sus traslados con anticipación, debido a que las precipitaciones continuarán en la región.

¿Se esperan lluvias en Jalisco?

¡Toma precauciones! Se esperan lluvias torrenciales durante las próximas horas, que podrían ser fuertes y acompañadas de actividad eléctrica, viento y granizo.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse alerta, evitar cruzar corrientes de agua y seguir las indicaciones de protección civil, pues se podrían seguir presentando más afectaciones.