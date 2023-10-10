Reabren frontera en Texas para transporte de carga; estuvo cerrada por 22 días

El día de hoy se anunció que Estados Unidos reabrirá la garita para transporte de carga en el Puente Internacional Córdova – De las Américas , ubicado en la frontera con El Paso, Texas, esto después de permanecer cerrada por alrededor de 22 días.

De acuerdo con el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el Puente Internacional Córdova – De las Américas reanudará operaciones a partir de este martes, en un horario de lunes a viernes de 6:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

|U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION

¿Por qué cerró el Puente Internacional Córdova – de las Américas?

De acuerdo con los reportes, el carril comercial del Puente Internacional Córdova – de las Américas cerró desde el 18 de septiembre, debido a que los agentes de aduanas y protección fronteriza, fueron reubicados para procesar a los miles de migrantes.

En las últimas semanas, se registraron una gran cantidad de migrantes en la frontera de México y Estados Unidos, provocando que el Gobernador Greg Abbott, ordenara al Departamento de Seguridad Pública de Texas la inspección de todos los vehículos de carga que cruzaran a territorio estadounidense.

De acuerdo con el Gobierno de Texas, en lo que va del 2023 se han reportado alrededor de 245 mil entradas de migrantes en esta región, por lo que es el foco principal de las autoridades locales.

#Chihuahua | Reabren el cruce internacional Córdova de las Américas.



Algunos tráileres cruzan de manera inmediata tras 22 días de #cierre, lo que dejó una afectación #económica de mil 900 millones de dólares.



📹 | @reynaldolarar pic.twitter.com/e3gouT4Fsi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2023

Cierre de cruce internacional afecta exportaciones y cadenas de producción

Autoridades de Chihuahua confirmaron que el cierre de este cruce internacional provocó afectaciones de más de mil 900 millones de dólares (mdd) en las exportaciones y cadenas de producción.

Por su parte, el cierre del carril comercial del Puente Internacional Córdova – de las Américas ocasionó que en los cruces disponibles, las filas oscilaban entre las 2 a 10 horas, incluso podrían pasar ahí un día completo.

